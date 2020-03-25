Алтайский министр социальной защиты планово отдыхает в Таиланде и собирается самоизолироваться

Новости 25.03.2020 19:05 1069

Руководитель Минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина в данный момент находится в отпуске в Таиланде, сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники. По данным на 25 марта там зарегистрировано 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В правительстве Алтайского края уточнили, что она предварительно уведомила главу региона о месте своего отдыха. По возвращению ей придется уйти на самоизоляцию.

Информацию о поездке Оськиной в Таиланд агентству подтвердил начальник департамента губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев.

«Министр социальной защиты Наталья Оськина находится в плановом отпуске в Таиланде. Оськина в установленном порядке проинформировала губернатора о поездке за границу. Она уехала в отпуск до того, как были приняты решения о запрете выезда за рубеж для госслужащих. После возвращения в Барнаул Наталья Оськина пройдет обследование и будет находиться 14 дней на карантине (в режиме самоизоляции) дома», - пояснил он.

По данным на 25 марта в Таиланде было зарегистрировано 934 случая заболевания коронавирусной инфекцией, причем только за последние сутки было зафиксировано 107 новых. Четыре человека скончались, но все они имели другие серьезные проблемы со здоровьем. Как пишут тайские СМИ, Таиланд остается на втором этапе распространения коронавируса с ограниченной местной передачей. Однако сейчас наблюдается резкий рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией.