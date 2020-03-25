Алтайский эксперт: Когда мы в крае говорим о хороших показателях, нужно задуматься - а все ли сделано?

Мнения 25.03.2020 17:20 2292

В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», посвященной лечению коронавирусной инфекции, эксперты высоко оценили уровень алтайских врачей и наработанную ими практику спасения пациентов от тяжелых осложнений гриппа с помощью препаратов крови и плазмафареза.

«Если вовремя начинать интенсивно лечить, то результаты будут. Это проверено на гриппе H1N1 в Барнауле, где в 10 раз была меньше летальность, чем во всей остальной стране», - заявил профессор, председатель московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

Известно, что инфекционное отделение в 2009-2010 годы во время эпидемии «свиного гриппа» было развернуто на базе больницы РТП. Прокомментировать заявление столичного профессора мы попросили доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента РАН Якова Шойхета:

- У нас в Алтайском крае хорошая клиническая база. Школа диагностики заложена еще в 60-70 годы, воспитано огромное количество терапевтов и патологоанатомов. Но если говорить о сегодняшней пандемии, то нужно быть очень аккуратными.

Лечение любой патологии основано на ее дифференциации, при этом важно ничего не упустить.

В сезон 2009-2010 года в нашем регионе была очень серьезная ситуация. Вначале мы потеряли приличное количество людей, потому что никто не ожидал стремительного течения заболевания. Мы довольно быстро разобрались, что к нам пришел «свиной грипп», который вызывает ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свёртывание). Если пояснять грубо, то при обычной пневмонии идет инфильтрация альвеол, а при ДВС-синдроме – отек альвеолярного пространства, при котором кислород не может попасть в кровь. В итоге человек умирает от удушья. Через несколько дней мы вышли на лечение этого синдрома, создали специальную реанимацию. Она работает и спасает людей и сегодня. Тогда пришлось закупить специальные аппараты ИВЛ, так как наркозные для длительной вентиляции не годятся. Тогда из сложной ситуации нам удалось выйти.

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Но если мы говорим о пневмонии, то ситуации повторяются с периодичностью 8-10 лет, начиная с 1937 года: меняются возбудители, мутируют вирусы. Мы научились использовать в лечении таких заболеваний аппараты искусственного кровообращения. Когда-то таким образом спасли беременную женщину, а сегодня уже внедрили эту методику в пульмонологию.

Наука не стоит на месте, но все же немножечко не успевает. Надо отдать должное вирусологам, которые научились выделять геном за короткое время и уже работают над вакцинами.

И все же когда мы в крае говорим о хороших показателях, нужно задуматься: а все ли сделано? Несколько дней назад у алтайского пациента было подозрение на коронавирус. Оно не подтвердилось, но нам надо подумать: мы никого не пропустили в этой ситуации? Должна быть настороженность и тревожность: вокруг коронавирус есть, а у нас вроде бы нет. Может стоить внимательно посмотреть пациентов с пневмониями?