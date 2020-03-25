Глава алтайского управления по туризму рассказал, как коронавирус влияет на отрасль

Новости 25.03.2020 18:30 1480

О том, как коронавирус отразился на туристической отрасли Алтайского края, рассказал начальник регионального Управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых 25 марта, выступая перед депутатами краевого заксобрания.

«К сожалению, так получилось, что пандемия больнее всего ударила по авиаперевозкам и туротрасли. Слава Богу, у нас пока до таких масштабов эта волна не дошла», – сообщил чиновник.

Данные о потерях

Тем не менее, пандемия все же затронула краевой турбизнес. По словам Дешевых, есть отказы от гостиничной брони, они составляют около 5%. Глава управления объяснил это закрытием границы с Казахстаном и отменой различных спортивных мероприятий. При этом, Евгений Дешевых заявил, что с санаторно-курортным комплексом все «как ни странно – хорошо». Сейчас – во время каникул – загрузка санаториев Белокурихи превышает 100%, приходится использовать дополнительные места.

«Были, конечно же, и отказы от брони, но тут же появлялись новые покупки. На апрель-май глубина продаж составляет 80%, коллеги говорят, что еще примерно 7-8% наберут и это будет аналогично показателям прошлого года», – рассказал глава управления.

Подставит ли государство плечо?

Чиновник назвал формы поддержки турфирм, которые могут быть приняты правительством РФ. По его словам, сейчас прорабатываются варианты применения различных налоговых преференции вплоть до налоговых каникул для отдельных категорий компаний и субсидии на возмещение убытков туристических компаний. Говоря о планах и задачах работы Управления на 2020 год, он заявил, что все они в текущей ситуации будут реализовываться с учетом развития коронавирусной инфекции, а во главу угла будет поставлено нивелирование негативных последствий для турбизнеса и его поддержка.

«Мы находимся в постоянной связи с турбизнесом, ведем еженедельный мониторинг ситуации в отрасли с Минэкономразвития России, Ростуризмом. Мы ведем сбор информации, анализируем ее и направляем в федеральные ведомства. Это делается, в том числе, для того, чтобы разработать эффективные инструменты поддержки для турбизнеса – в первую очередь, для туроператоров, которые работают по направлениям выездного и въездного туризма, поскольку на сегодняшний день все передвижения между государствами прекращены», – пояснил Дешевых.

На вопрос о возможном увеличении въезжающих в Алтайский край автотуристов, которые могут оказаться носителями вируса, глава управления по туризму ответил, что прогнозы о величине турпотока делать пока рано, поскольку ситуация меняется ежедневно, а председатель АКЗС Александр Романенко заметил, что на сегодняшний день движение частного автотранспорта хоть и не ограничивается, но находится под контролем органов МВД.