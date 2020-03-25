Верховная коллегия судей одобрила возбуждение уголовного дела против судьи Арбитражного суда на Алтае

Новости 25.03.2020 16:50 2459

Судья Арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов станет фигурантом уголовного дела о коррупции. Решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей России в среду, 25 марта. Об этом «Политсибру» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Вопрос в повестку заседания судей был внесен со стороны председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Городова обвиняют в получении взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки в крупном размере. По совокупности преступлений Алексею Городову может грозить штраф от 3 млн рублей либо лишение свободы на 15 лет.

Отметим, что на сегодняшний день последний судебный процесс при участии судьи Городова завершился 23 марта. Процесс был между истцом АО «Алтайэнергосбыт» и ответчиком МУП «Коммунальщик». Иск был удовлетворен полностью.

Напомним, что в период своей работы он рассмотрел ряд резонансных дел, в числе которых дело о банкротстве СК «СтройГАЗ» и мясопереработчика ООО «Альтаир-агро». Также он признал несостоятельным бизнесмена Владимира Мудрика и освободил его от исполнения всяких обязательств.

Кстати, годом ранее ВККС уже давала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении двух судей алтайского арбитража — Владислава Колесникова и Руслана Тэрри.