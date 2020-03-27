Как стать «Земским учителем» в Алтайском крае

Новости 25.03.2020 16:30 459

15 апреля заканчивается прием заявок на участие в программе «Земский учитель» в Алтайском крае. Победители получат 1 миллион рублей от государства, жилье и надбавку к зарплате.

15 мая станут известны имена первых 44 земских учителей, которые поедут работать по программе в школах региона. 24 марта министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко одну из школ Заринского района, чтобы оценить, насколько учебное заведение готово принять новых учителей.

В Новомоношкинской СОШ обучаются 178 человек. Сейчас в учебное заведение требуются учителя начальных классов и математики. Особенно остро коллектив нуждается в молодых педагогах.

"В коллективе работает 31 учитель. Всего лишь 2 педагога в Новомоношкинской СОШ младше 30 лет, 24% наших учителей в возрасте от 30 до 55 лет. Молодому специалисту мы предоставим классное руководство, нагрузку 18 часов в неделю и, конечно же, жилье", – рассказала директор Новомоношкинской СОШ Татьяна Габович.

Несмотря на то, что школа достаточно небольшая, в ней созданы все условия для молодых педагогов – уютная столовая, просторные кабинеты, дружный коллектив и технологическая оснащенность. Недавно к учебному заведению присоединился детский сад.

"Это очень удобно – можно приходить на работу и отдать своего ребенка в детский сад, который находится на первом этаже школы", – уточнила Татьяна Габович.

Администрация Заринского района приняла постановление, в котором прописаны меры социальной поддержки для молодых педагогов. Во-первых, молодому специалисту единовременно выплатят 50 тысяч рублей при трудоустройстве в образовательное учреждение, далее в течение трёх лет положены дополнительные выплаты к заработной плате. Кроме того, администрация компенсирует оплату найма жилья в случае, если не сможет предоставить ведомственное жильё.

Немаловажно, что в Заринском районе действуют две программы: «Комплексное развитие сельских территорий» и «Улучшение жилищных условий молодой семьи». Их участниками постоянно становятся местные педагоги.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сделал вывод, что Новомоношкинская СОШ абсолютно готова к программе «Земский учитель».

"Школа готова к программе «Земский учитель», но к ней должны быть готовы и сами участники. У нас уже более 800 заявок от учителей из разных уголков Российской Федерации – это и Архангельская область, и Дальний Восток, и Калининградская область, и, конечно, наши земляки, которые готовы сегодня поехать в школы, отдалённые от города Барнаула и даже от города Заринска. На 183 вакансии, которые мы заявили, поступило более 800 заявлений, 173 кандидата уже полностью собрали пакет документов", – рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко.

Во время рабочей поездки в Заринском районе побывал один из кандидатов в проект «Земский учитель», студент Лингвистического института АлтГПУ Влад Алексеенко. Юноша пока не знает, в какой именно школе он бы хотел работать, но условия, созданные в Заринском районе, его впечатлили.

"Когда я ехал в сельскую школу, то представлял себе все немного иначе. Оказалось, что в Новомоношкинской СОШ отличный, дружный коллектив, уютные кабинеты, в которых стоит достойное оборудование. Жилищные условия отличные, нагрузка невысокая, да и материальная составляющая дополнительно мотивирует", – поделился своими впечатлениями Влад Алексеенко.

Также Максим Костенко посетил заринский лицей «Бригантина», в котором также работают участники программы «Земский учитель». Учителя школы сейчас готовятся к переходу на дистанционное обучение и готовы во всеоружии заниматься на различных платформах.

Уточним, что предоставление единовременных компенсационных выплат учителям предполагает проведение конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты.