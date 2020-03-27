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Как стать «Земским учителем» в Алтайском крае

Новости
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15 апреля заканчивается прием заявок на участие в программе «Земский учитель» в Алтайском крае. Победители получат 1 миллион рублей от государства, жилье и надбавку к зарплате.

15 мая станут известны имена первых 44 земских учителей, которые поедут работать по программе в школах региона. 24 марта министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко одну из школ Заринского района, чтобы оценить, насколько учебное заведение готово принять новых учителей.

В Новомоношкинской СОШ обучаются 178 человек. Сейчас в учебное заведение требуются учителя начальных классов и математики. Особенно остро коллектив нуждается в молодых педагогах.

"В коллективе работает 31 учитель. Всего лишь 2 педагога в Новомоношкинской СОШ младше 30 лет, 24% наших учителей в возрасте от 30 до 55 лет. Молодому специалисту мы предоставим классное руководство, нагрузку 18 часов в неделю и, конечно же, жилье", – рассказала директор Новомоношкинской СОШ Татьяна Габович.

Несмотря на то, что школа достаточно небольшая, в ней созданы все условия для молодых педагогов – уютная столовая, просторные кабинеты, дружный коллектив и технологическая оснащенность. Недавно к учебному заведению присоединился детский сад.

"Это очень удобно – можно приходить на работу и отдать своего ребенка в детский сад, который находится на первом этаже школы", – уточнила Татьяна Габович.

Администрация Заринского района приняла постановление, в котором прописаны меры социальной поддержки для молодых педагогов. Во-первых, молодому специалисту единовременно выплатят 50 тысяч рублей при трудоустройстве в образовательное учреждение, далее в течение трёх лет положены дополнительные выплаты к заработной плате. Кроме того, администрация компенсирует оплату найма жилья в случае, если не сможет предоставить ведомственное жильё.

Немаловажно, что в Заринском районе действуют две программы: «Комплексное развитие сельских территорий» и «Улучшение жилищных условий молодой семьи». Их участниками постоянно становятся местные педагоги.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сделал вывод, что Новомоношкинская СОШ абсолютно готова к программе «Земский учитель».

"Школа готова к программе «Земский учитель», но к ней должны быть готовы и сами участники. У нас уже более 800 заявок от учителей из разных уголков Российской Федерации – это и Архангельская область, и Дальний Восток, и Калининградская область, и, конечно, наши земляки, которые готовы сегодня поехать в школы, отдалённые от города Барнаула и даже от города Заринска. На 183 вакансии, которые мы заявили, поступило более 800 заявлений, 173 кандидата уже полностью собрали пакет документов", – рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко.

Во время рабочей поездки в Заринском районе побывал один из кандидатов в проект «Земский учитель», студент Лингвистического института АлтГПУ Влад Алексеенко. Юноша пока не знает, в какой именно школе он бы хотел работать, но условия, созданные в Заринском районе, его впечатлили.

"Когда я ехал в сельскую школу, то представлял себе все немного иначе. Оказалось, что в Новомоношкинской СОШ отличный, дружный коллектив, уютные кабинеты, в которых стоит достойное оборудование. Жилищные условия отличные, нагрузка невысокая, да и материальная составляющая дополнительно мотивирует", – поделился своими впечатлениями Влад Алексеенко.

Также Максим Костенко посетил заринский лицей «Бригантина», в котором также работают участники программы «Земский учитель». Учителя школы сейчас готовятся к переходу на дистанционное обучение и готовы во всеоружии заниматься на различных платформах.

Уточним, что предоставление единовременных компенсационных выплат учителям предполагает проведение конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты.

Документы можно отправить на электронную почту Алтайского института развития образования Адриана Митрофановича Топорова  aea@iro22.ru. Более подробная информация представлена на официальном сайте Минобрнауки Алтайского края http://www.educaltai.ru/ (раздел «Педагогические кадры», подраздел «Земский учитель»), а также на портале программы «Земский учитель» https://zemteacher.edu.ru/.

Автор: Политсиб.ру

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