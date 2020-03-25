Жительница Бийска, вернувшаяся из Таиланда, не смогла попасть на прием к врачу по поводу коронавируса

Новости 25.03.2020 15:20 5525

В социальных сетах появились сообщения о том, что жительница Бийска не может попасть на прием к врачу по поводу коронавируса.

«Дочь прилетела из Таиланда. В аэропорту встретил Роспотребнадзор выдали инструкцию от короновируса. Приехала в Бийск и начался бег по кругу. Она стала никому не нужна. Роспотребнадзор посылает в больницу (приписана к 2 больнице, а ее отправляют в 4 больницу), больница посылает к Роспотребнадзору. Только по «телеку» все готовы, все хорошо…», - ругается житель Бийска.

В краевом Минздраве пояснили, что все, кто «приписан» к горбольнице №2, наблюдаются в этом лечебном учреждении. Также в учреждении предположили, почему могла возникнуть путаница с больницами:

«Возможно, это касается дистанционной выписки больничного, который, по приказу Минздрава, осуществляет городская больница № 4 через личный кабинет сайта «Госуслуги». Вероятно, девушке предложили оформить больничный дистанционно. Для этого лично обращаться в больницу не нужно. Если она вызовет на дом медработника, то ее осмотрят, заберут анализы и оформят листок нетрудоспособности», - пояснили в Минздраве.

Система несовершенна: информация о гражданах, прилетевших из стран, в которых существует угроза заражения коронавирусом попадает в Роспотребнадзор не в первые часы прилета.

«Бывает, что человек обращается в медорганизацию сам, а постановления Роспотребнадзора на него еще нет. Тогда его просят позвонить на «горячую линию» и заявить о себе. В этом случае документы для оформления больничного придут быстрее. Без постановления Роспотребнадзора листок нетрудоспособности не выпишут вообще. Причем это касается не только Бийска, а всей территории края. В любом случае человек будет находиться под наблюдением врачей, и если у него не будет признаков ОРВИ, то анализы на коронавирус у него возьмут только на десятый день», - заверили в Минздраве.

Что касается конкретной ситуации, в Минздраве пояснили, что детально разобраться в случившемся возможно только зная фамилию, имя и отчество девушки, обратившейся за медицинской помощью.