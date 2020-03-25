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Жительница Бийска, вернувшаяся из Таиланда, не смогла попасть на прием к врачу по поводу коронавируса

Новости
5525
18

В социальных сетах появились сообщения о том, что жительница Бийска не может попасть на прием к врачу по поводу коронавируса.

«Дочь прилетела из Таиланда. В аэропорту встретил Роспотребнадзор выдали инструкцию от короновируса. Приехала в Бийск и начался бег по кругу. Она стала никому не нужна. Роспотребнадзор посылает в больницу (приписана к 2 больнице, а ее отправляют в 4 больницу), больница посылает к Роспотребнадзору. Только по «телеку» все готовы, все хорошо…», - ругается житель Бийска.

В краевом Минздраве пояснили, что все, кто «приписан» к горбольнице №2, наблюдаются  в этом лечебном учреждении. Также в учреждении предположили, почему могла возникнуть путаница с больницами:

«Возможно, это касается дистанционной выписки больничного, который, по приказу Минздрава, осуществляет городская больница № 4 через личный кабинет сайта «Госуслуги». Вероятно, девушке предложили оформить больничный дистанционно. Для этого лично обращаться в больницу не нужно. Если она вызовет на дом медработника, то ее осмотрят, заберут анализы и оформят листок нетрудоспособности», - пояснили в Минздраве.   

Система несовершенна: информация о гражданах, прилетевших из стран, в которых существует угроза заражения коронавирусом попадает в Роспотребнадзор не в первые часы прилета. 

«Бывает, что человек обращается в медорганизацию сам, а постановления Роспотребнадзора на него еще нет. Тогда его просят позвонить на «горячую линию» и заявить о себе. В этом случае документы для оформления больничного придут быстрее.  Без постановления Роспотребнадзора листок нетрудоспособности не выпишут вообще. Причем это касается не только Бийска, а всей территории края. В любом случае человек будет находиться под наблюдением врачей, и если у него не будет признаков ОРВИ, то анализы на коронавирус у него возьмут только на десятый день», - заверили в Минздраве.

Что касается конкретной ситуации, в Минздраве пояснили, что детально разобраться в случившемся возможно только зная фамилию, имя  и отчество девушки, обратившейся за медицинской помощью.

Жительница Новоалтайска винит врачей в гибели сына

Жительница Новоалтайска винит врачей в гибели сына

Новости

Мальчику было 8 месяцев

5756

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ГБ №2 Бийска

Комментарии (18)

1000

Гость

Да когда ж вы уже выучите, что в названии страны "Таиланд" нет буквы Й!

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Ерш

В общем, традиционных бардак. Уже по прилету такого человека надо на него заводить карточку и не ему звонить в учреждения, а из учреждений его брать под рученьки и держать на карантине. Где эта хренова санэпидемстанция, которая теперь роспотребнадзор? Это ее прямая обязанность таких людей хватать и никуда не пущать. Начальству ведомства - двойка -за лопоухость

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Гостья

)))) показательная история. и это к тому, что вся наша статистика по этой болячке - филькина грамота

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Гость

У нас кругом филькины грамоты! Половину прилетевших встречают тепловизорами, остальные - просто проходят. Никому из прилетевших знакомых тест не сделан! Сидят на самоизоляции. Можно только надеяться, что соблюдают исправно.

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Гость
Гость, Мы сидим. Тесты сделаны, каждый день звонят. Осматривают . Температура , анамнез и т.д.... Знакомые в поликлинику то пусть позвонят и больничный дистанционно оформят. А так...только хаить можем, что ничего не работает....ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!
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гость

КАК Всегда в стране дураков я послал а вы идите в чёрном туннели света нет....

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Гость

Пока гробы не повезут будут разбираться.

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Гость

наши медики только жалуются на низкую зарплату, а работать не хотят.

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Обана

Да что в этом такого? К меня у напарника знакомая из Парижу вернулась,и ни в Москве ни у нас ни кому нафик не нужна! Сидит дома,все больнички обзвонила,её футболят и никто не приезжает...типа сама сдохнешь! А сколько человек зараэит такой турист ,пока до дому доберается? Так что,с каких похренизмом,"итальянский"вариант нам просто обеспечен!!!

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Гость
Обана, Вранье. Я на карантине . 16 прилетели из Тайланда. Позвонили в 4 поликлинику(хотя нам в аэропорту никто и не давал никаких рекомендаций) Сели в самоизоляцию. 23.03.2020 узнали про эл.больничный.24.03.2020 Оформили больничный без проблем электронно. Начиная с 23 приходит на дом мед.сестра. Ежедневно звонят из поликлиника. 26 взяли анализ. Так, что что то не отлажено..не знаю зачем пишут. Все работает , все налажено. Сегодня 27.03.2020 опять утром звонили, опрос температура ...все как положено. Завтра анализ будет готов. Летали мы втроем. У всех такие же истории. Никто нас не футболит, все четко. Уже внимание больничек и надоело!!!!! В одном городе то живем...Так что ваш напарник лукавит в чем то... ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!
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Александр.

Точно такие истории в других регионах , почти слово в слово - появляется сомнение , а не провокации ли это ?

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Я

Состояние нашей медицины плачевное. Судя по статистике тесты берут только у известных и богатых. В больницах никаких мер не принято. Сходил, убедился,в шоке...

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Гость

Вообще то дома сидеть надо и вызвать врача. А не таскаться по больнице распространять заразу!!!

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Ешкин Кот

Задолбали уже шараё.....ся. прижмите свои грёбаные задницы! А если уж не втерпеж и бабло ляжки жжет, живите в своих "тайландах" и жрите кокосы под пальмой в шалаше! Таскают заразу именно такие чмыри безответственные! А потом им должны помощь в первую очередь оказывать! А пока она до Бийска ехала неизвестно сколько заразы раскидала вокруг себя. Ей Богу уехали - пусть млять и остаются там! Соотечественники страдать из за таких бездарей тупых не должны!

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Юлия
Ешкин Кот, молодец я тоже такого же мнения сьездила оставайся там. Всем уже обьяснили, что эта зараза везде и только баранам все непочем.
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Гость
Ешкин Кот, а чего вы хотите, если зам.губернатора уработанная поехала в Таиланд в отпуск на последний самолет успела, наверное будет требовать от правительства РФ , что бы на ее спасение спец.борт послали.
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Ирина

Вранье. Я на карантине . 16 прилетели из Тайланда. Позвонили в 4 поликлинику(хотя нам в аэропорту никто и не давал никаких рекомендаций) Сели в самоизоляцию. 23.03.2020 узнали про эл.больничный.24.03.2020 Оформили больничный без проблем электронно. Начиная с 23 приходит на дом мед.сестра. Ежедневно звонят из поликлиника. 26 взяли анализ. Так, что что то не отлажено..не знаю зачем пишут. Все работает , все налажено. Сегодня 27.03.2020 опять утром звонили, опрос температура ...все как положено. Завтра анализ будет готов. Летали мы втроем. У всех такие же истории. Никто нас не футболит, все четко. А граждане,которые скрыли свой приезд и гуляют по городу, я считаю подлежат строгому наказанию. Такой безответственности наверное нет ни в одной стране мира. Себя не жаль...немного бы о других подумали. Я сомневаюсь что в городе всего 53 человека прилетевших из за рубежа...а где остальные...??????

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Гость

Уже и больничный , в течении одного дня за первую неделю получили...Так что , не нужно писать неверную информацию. Все РАБОТАЕТ!!!!И не наплевать никому..СПАСИБО ВРАЧАМ сказать нужно.

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