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В частном секторе центра Барнаула начали строить новую высотку

Новости
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В центре Барнаула начали строить многоквартирный жилой дом в 24 этажа. Он вошел в ЖК «Солар», который возводит на улице Песчаной, 171 ПСК «Строительная перспектива». Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Первый корпус состоит из 17 этажей, шести блок-секций и находится в высокой степени готовности. А на втором сейчас ведутся котлованные работы.

Разрешение на новый объект выдано комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула еще 16 марта. Согласно обновленной (объединенной) проектной декларации на ЖК, 24-этажная свечка будет выполнена также из кирпича. В ней предусмотрен один подъезд на 206 квартир, общей площадью от 43 до 92 кв. м. Под новым корпусом, как и под первым, расположена подземная парковка. Общее число мест в ней составит 226 штук.

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Что касается ЖК «Солар», то ранее застройщик анонсировал возведение здесь как минимум 3-4 домов. Новый комплекс займет целый квартал, ограниченный улицей Песчаной, переулком Ядринцева, улицей Кирова и переулком Революционным. Высотки расположатся по периметру, а центр участка останется свободным. На нем планируется размещение фонтана, площадки для игр детей, досуга взрослых, занятия спортом и прочих хознужд.

Напомним, данная территория, которая носит неофициальное название «Тихий центр» Барнаула, на сегодняшний день активно застраивается высотными домами после сноса индивидуальных. С одной стороны (на ул. Песчаной и Кирова в сторону ул. Челюскинцев) еще остается не расселенный частный сектор. Со стороны Ядринцева уже имеется высотная застройка жилыми и коммерческими зданиями. Напротив (на другой стороне ул. Песчаной) возводит ЖК «Демидовский горки» компания «Жилищная инициатива». В этот комплекс также входит 16-этажный дом и 20-уровневая свечка, у которой готово уже 10 этажей, но продажи так и не начаты.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Алтайский портал недвижимости

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