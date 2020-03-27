Крутихинские медики просят помощи у алтайских справедливороссов

Новости 25.03.2020 13:20 570

Коллектив Крутихинской ЦРБ пожаловался алтайским справороссам на необоснованное снижение зарплат за счет частичного или полного сокращения стимулирующих выплат. Срез выплат почти на половину начался с апреля прошлого года, а с января текущего года и вовсе перестали платить.

В итоге, не получив внятных объяснений от руководства, было принято решение обратиться к депутату Госдумы от «Справедливой России» Александру Терентьеву. Инициатором обращения стал депутат местного сельсовета от «эсеров» участковый врач-терапевт Сергей Кретов.

«С апреля 2019 года стимулирующие выплаты снизили на 50%, а за январь 2020 года не выплатили ни рубля ни одному из работников ЦРБ, включая участковых врачей и медсестер, то есть первичному звену. На вопрос, почему такое происходит, главный врач ЦРБ [Исполняющий обязанности главного врача Евгений Затеев] сказал, что денежных средств нет, и стимулирующие выплаты в полном объеме в этом году выплачиваться не будут», – рассказал Кретов.

Также он напомнил, что президент России Владимир Путин 19 декабря 2019 года сказал, что стимулирующие выплаты должны формироваться через единый подход, например, за количество выездов, за число принятых пациентов, и что нельзя допускать снижения дополнительных надбавок. Тем более, что претензий к качеству оказания услуг медработниками ЦРБ, по его словам, не предъявлялось.

«Таким образом, зарплата, в связи с сокращением стимулирующих выплат, с апреля 2019 года уменьшилась», – заканчивает обращение Сергей Кретов. Под ним подписались члены коллектива Крутихинской ЦРБ, всего 20 человек, включая Кретова.

Терентьев в ответ на это пообещал направить депутатский запрос с просьбой разобраться в ситуации заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой. Если вопрос не будет решен оперативно, то депутат будет обращаться в прокуратуру с просьбой проверить решение руководства ЦРБ.

Напомним, что за короткое время это уже второй случай лишения стимулирующих выплат работников бюджетных организаций. Как известно, в ситуации с педагогами, руководство комитета администрации Змеиногорского района по образованию и молодежной политике, после обращения справедливороссов, оперативно отменило приказ об отмене стимулов. Надеемся, что и на этот раз будет принято разумное положительное решение.

Однако, по словам Оксаны Молодых, руководителя Общественной приемной депутата Александра Терентьева, участника рабочей группы партийного проекта «Справедливая Россия» – за справедливую медицину», проблема здесь более глубокая.