Студенты и преподаватели АлтГТУ участвуют в онлайн-вебинарах

Новости 25.03.2020 12:50 472

Студенты Алтайского государственного технического университета направления подготовки «Продукты питания из растительного сырья» и преподаватели кафедры технологии хранения и переработки зерна приняли участие в онлайн-вебинаре «Курс на здоровое питание: в каком направлении двигаться производителю хлебобулочных изделий». Обучение организовано торгово-производственной компанией Lesaffre, специализирующейся на производстве новых хлебопекарных дрожжей, заквасок и заварок.

На вебинаре были презентованы доклады двух экспертов – технолога и маркетолога – на темы, наиболее актуальные для современного производителя: тренды здорового питания в России и современные технологии заварок из ржаной и овсяной муки, топовые хлебобулочные изделия на заварках и технологии их производства. В формате онлайн-докладов на обсуждение слушателям вебинара были представлены основные технологические аспекты получения заварок из ржаной и овсяной муки, особенности производства хлебобулочных изделий на заварках по европейским и восточным технологиям, после чего были продемонстрированы преимущества предлагаемых компанией Lesaffre инновационных приемов приготовления заварок.

«Наши студенты впервые приняли настолько массовое участие в профессионально-значимом обучающем мероприятии, в том числе благодаря переходу на дистанционное обучение. Студенты групп ПРС-71, ПРС-72, ПРС-73, ПРС-61 и ПРС-62 обсуждали и комментировали представленные темы, задавали вопросы о составе заварок, способах регулирования их эффективности, влиянии режимов технологических процессов на активность ферментных систем. Преподаватель дисциплины «Технология и оборудование хлебопекарных и макаронных предприятий» Светлана Конева помогла организовать участие студентов в вебинаре», – рассказала завкафедрой Елена Егорова.

По мнению преподавателей и студентов, участие в подобных тематических вебинарах, с обратной связью в режиме онлайн, дает дополнительные возможности для повышения эффективности обучения, позволяя в формате коллективной дискуссии обсудить важные вопросы профессиональной деятельности.