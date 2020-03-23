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Поправки в Конституцию

Избирком в Новосибирске отменил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Новости
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Избирательная комиссия Новосибирской области прекратила подготовку к всенародному голосованию по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Новая предполагаемая дата пока не называется. Как пояснили источники издания, участковые избирательные комиссии прекратили дежурство «до особых указаний» регионального избиркома. Такие же рекомендации получили и руководители территориальных избиркомов.

Кроме того, отменены и поквартирные обходы с информированием жителей. По информации другого источника, перерыв носит временный характер, пока не будут даны более точные рекомендации ЦИК. В конечном счете, окончательное решение по дате голосования озвучит президент России.

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Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о планах по переносу голосования по поправкам на июнь текущего года, вместо ранее запланированного 22 апреля. Предполагалось, что о переносе сообщат в среду, 25 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «пока решений не принималось».

Кстати, в Кургане на баннерах с агитацией дата голосования «22 апреля» была заклеена. Отметим, что в марте сначала депутаты Госдумы приняли закон о внесении поправок в Основной закон, позже за него положительно проголосовали региональные парламенты, далее его одобрил Совет Федерации и 14 марта закон подписал Владимир Путин. Однако в Кремле заявили, что вступят они в силу если их поддержат более половины проголосовавших.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: im.kommersant.ru

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