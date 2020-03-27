Предприятия СГК на Алтае готовы к паводку 2020

Наступление весны Сибири всегда вызывает волнение из-за грядущего паводка. В этом году ожидается, что природа нанесет по регионам особенно мощный удар, сильнее, чем обычно. Объясняется это просто — зима на Алтае, и в соседних регионах Сибири была аномально снежной. Но все предприятия СГК готовы к работе в любых погодных условиях.
Пока синоптики следят за погодой и держат руку на пульсе, все подразделения СГК уже готовятся к самому неблагоприятному ходу событий.
Чтобы тепло и горячая вода бесперебойно поступали в дома горожан, и ничто этому не помешало, предприятия Сибирской генерирующей компании подготовились к встрече со стихией:
Чтобы предотвратить попадание талых вод в тепловые камеры, каналы тепловых сетей и подвальные этажи центральных тепловых пунктов создан запас песка и щебня для заградительной отсыпки участков, которым угрожает затопление.
«Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена. Мы осознаем свою ответственность перед городом и жителями за надежное теплоснабжение, поэтому направили внимание на то, чтобы не дать стихии повлиять на нашу работу. Все службы предприятий находятся в полной готовности, а профессионализм и ответственность сотрудников позволяют быть уверенными в своевременном реагировании на любые вызовы», - отметил Заместитель Генерального директора - Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.