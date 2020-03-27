Предприятия СГК на Алтае готовы к паводку 2020

Новости 25.03.2020 11:50 440

Наступление весны Сибири всегда вызывает волнение из-за грядущего паводка. В этом году ожидается, что природа нанесет по регионам особенно мощный удар, сильнее, чем обычно. Объясняется это просто — зима на Алтае, и в соседних регионах Сибири была аномально снежной. Но все предприятия СГК готовы к работе в любых погодных условиях.

Пока синоптики следят за погодой и держат руку на пульсе, все подразделения СГК уже готовятся к самому неблагоприятному ходу событий.

Готовы к встрече с паводком

Чтобы тепло и горячая вода бесперебойно поступали в дома горожан, и ничто этому не помешало, предприятия Сибирской генерирующей компании подготовились к встрече со стихией:

Утвердили комиссию, чтобы немедленно среагировать при наступлении чрезвычайных ситуаций;

Провели инструктаж о мерах безопасности персонала в период паводка и противоаварийные тренировки при его ликвидации;

Проверяют состояние всех производственных объектов, систем технического водоснабжения и гидрозолоудаления, а также дамбы, ограждающие золоотвалы;

Подготовили аварийные бригады и спецтехнику к работе в ЧС, сформировали запас материалов и топлива для их работы;

Организовали дополнительное наблюдение за объектами, попадающими или расположенные в месте возникновения паводка, ежедневно мастера теплосетевых районов проводят проверку тепловых камер и участках теплопроводов;

Со всех территорий вывезен снег и мусор, кровли очищены от наледи.

Чтобы предотвратить попадание талых вод в тепловые камеры, каналы тепловых сетей и подвальные этажи центральных тепловых пунктов создан запас песка и щебня для заградительной отсыпки участков, которым угрожает затопление.