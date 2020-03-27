Получить бесплатную онлайн-консультацию врача по коронавирусу жителям Алтая поможет сервис DocDoc

Новости 25.03.2020 10:30 323

Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией — с 23 марта любой гражданин России имеет возможность получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача входящего в экосистему Сбербанка сервиса телемедицины DocDoc.

Для граждан работает бесплатная горячая линия ‪8 800 707-85-72. Оператор call-центра DocDoc проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна, в среднем она составляет 15 минут.

На линии работает 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники. Финансирование сервиса полностью взял на себя Сбербанк.

«Мы хотим, чтобы каждый житель страны имел возможность получить бесплатную квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции не выходя из дома», - пояснил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Помимо медицинской консультации, пользователям сервиса DocDoc в течение недели станут доступны бесплатные онлайн-консультации психологов.

«Операторы call-центра могут помочь с "техническими вопросами", такими как: меры снижения риска заражения вирусом, правила поведения при карантине, способы тестирования коронавирусной инфекции. В том случае, если вопрос медицинский, позвонившему будет предоставлена консультация квалифицированного врача», - отметил основатель сервиса телемедицины DocDoc Дмитрий Петрухин.

Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc вошел в экосистему Сбербанка, после чего сервис начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На данном этапе более 4000 частных клиник, подключенных к сервису, дают возможность записаться на очный прием к врачу. Сервисом воспользовалось уже более 2,5 млн человек. За это время DocDoc собрал более 300 000 отзывов о врачах. Сервис телемедицины DocDoc (онлайн-консультации с врачами) был запущен в 2018 году. На данный момент компания является лидером по оказанию телемедицинских услуг в России. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. Самыми популярными за 2019 год из узкоспециализированных врачей стали: гинеколог, аллерголог, оториноларинголог, гастроэнтеролог.