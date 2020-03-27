Получить бесплатную онлайн-консультацию врача по коронавирусу жителям Алтая поможет сервис DocDoc

Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией — с 23 марта любой гражданин России имеет возможность получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача входящего в экосистему Сбербанка сервиса телемедицины DocDoc.
Для граждан работает бесплатная горячая линия 8 800 707-85-72. Оператор call-центра DocDoc проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна, в среднем она составляет 15 минут.
На линии работает 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники. Финансирование сервиса полностью взял на себя Сбербанк.
«Мы хотим, чтобы каждый житель страны имел возможность получить бесплатную квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции не выходя из дома», - пояснил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Помимо медицинской консультации, пользователям сервиса DocDoc в течение недели станут доступны бесплатные онлайн-консультации психологов.
«Операторы call-центра могут помочь с "техническими вопросами", такими как: меры снижения риска заражения вирусом, правила поведения при карантине, способы тестирования коронавирусной инфекции. В том случае, если вопрос медицинский, позвонившему будет предоставлена консультация квалифицированного врача», - отметил основатель сервиса телемедицины DocDoc Дмитрий Петрухин.