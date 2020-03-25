Рейтинг регионов Сибири по распространению коронавируса

Рейтинги 25.03.2020 11:14 93

Коронавирус «ускорился», говорят эксперты ВОЗ. По данным на 25 марта число зараженных в мире превысило 400 тысяч человек, в России - 495 случаев. Распространение вируса в сибирских регионах пока не так стремительно, как в центральной части страны. Диагноз подтвержден только у 13 жителей из пяти регионов СФО, но на данный момент еще более 10 тысяч человек находятся на карантине. «Завезли» короновирус в Сибирь из Европы. В регионах введен режим повышенной готовности, создан координационный штаб при полпреде по предупреждению и борьбе с распространением вируса. О ситуации в регионах СФО смотрите графики «ПОЛИТСИБРУ»:

Количество жителей регионов, находящихся на карантине

Больше всего жителей на карантине в Красноярском крае - 4622 человека, меньше всего - в республике Хакасия - 145. Чтобы узнать точное количество человек в каждом регионе - наведите курсор на график. Показателей по количеству граждан, находящихся на карантине в республике Тыва, данных нет.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией и выздоровевших в регионах СФО

Красноярский край - лидер по количеству заболевших и выздоровевших. В четырех регионах СФО, в том числе Алтайском крае, нет подтвержденных случаев заболевания.

Страны, из которых коронавирус был завезен в регионы СФО

В Красноярском крае зарегистрированы случаи коронавируса, «завезенные» из Австрии, Испании и Германии. В Новосибирскую область вирус «приехал» из Франции, Кемеровская и Томская области получили коронавирус из Италии, республика Хакасия - из Германии.

В России не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Данные представлены на 25 марта 2020 года. Обновление в регионах происходит ежедневно.