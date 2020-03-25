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Замена "отличившихся": в Алтайском крае заканчивают принимать заявки желающих попасть в региональную Общественную палату

Новости
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Сегодня, 25 марта заканчивается срок приема заявок для формирования Общественной палаты Алтайского края. Затем конкурсные комиссии приступят к отбору членов общественной палаты.

Ранее политический вице-губернатор Денис Губин заявил, что процедура формирования Общественной палаты Алтайского края в текущем году может измениться: «Думаю, что мы сделаем процедуру более демократичной, более открытой». Однако принцип формирования состава остается прежним. В соответствии с региональным законодательством палата будет состоять из 45 человек, выдвинутыми от общественных организаций разного уровня.  Треть состава будет утверждаться губернатором из структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных отделений, 15 человек – АКЗС, из числа региональных общественников, и оставшихся членов утвердит действующий состав Общественной палаты региона из представителей местных объединений.

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Общественную палату Алтайского края ждут перемены?

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Формирование Общественной палаты края может стать более демократичным

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При этом в Общественную палату края не попадут представители организаций, работающих на территории края менее года, члены политических партий и организаций, признанных экстремистскими.  

Сейчас в Алтайском крае заканчивает работу 6 созыв Общественной палаты края. Ее полномочия истекают 27 июня. Результаты деятельности палаты оцениваются в регионе по-разному. В частности, руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев написал на своей странице в Facebook, что действующий состав мог бы работать более эффективно:

«Нынешний созыв в этом плане особенно «отличился», войдя в историю как один из самых пассивных и мало влияющих на общественную жизнь края. Сходу не могу вспомнить ни одного серьезного вопроса, который бы смогла поднять и решить Общественная палата. Видимо, сыграл свою роль принцип, по которому шло ее формирование. Здесь должны были оказаться максимально управляемые и лояльные люди. Результат не замедлил себя ждать. Сразу хочу сказать, что и в текущем созыве были люди, пользующиеся общественной поддержкой и пытающиеся что-то изменить. Такие, например, как Михаил Шишин. Правда, такие как он, к сожалению, оказались в меньшинстве», - говорится в его обращении.

Он полагает, что новая Общественная палата сможет серьезно изменить свой статус и роль, стать площадкой для взаимодействия власти и общества, но для этого в ее составе должны быть другие люди: прогрессивно мыслящие, не боящиеся высказывать и отстаивать свою точку зрения, нацеленные на реальный результат. Вакаев призвал общество не оставаться в стороне от формирования нового состава палаты. Правда механизма, который мог бы серьезно повлиять на формирование, он не предложил. Между тем, на сбор и подачу документов от желающих изменить положение дел в палате остался только один день.

Отметим, что именно этот состав Общественной палаты добился изменений в региональном законодательстве, в соответствии с которым теперь имеет право законодательной инициативы.  Соответствующие поправки в Устав Алтайского края и закон о правотворческой деятельности были внесены в октябре прошлого года. Сейчас палата ведет разработку первой такой инициативы, касающейся экологического воспитания. Однако пока непонятно, когда она сможет воспользоваться своим правом, что в связи с формированием нового состава особенно актуально.

Автор: Политсиб.ру

Фото: ОБщественная палата Алтайского края

Комментарии (1)

1000

Гость

после того как изменили порядок выбора членов палаты, этот орган впал в "кому". непонятно что зачем и почему как "овощ"

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