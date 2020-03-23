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Депутат АКЗС раскритиковал инициативу активистов о переименовании остановок в Барнауле

Новости
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Депутат парламента Алтайского края Иван Мордовин подверг критике инициативу активистов сообщества «Барнаульский электротранспорт» о переименовании ряда остановок. Свое мнение народный избранник опубликовал в своем telegram-канале.

«Не со всеми предложениями общественников могу согласиться. Я считаю, что те названия остановок общественного транспорта, которые напоминают нам о знаковых объектах истории краевой столицы, надо обязательно сохранить. Да и жители давно привыкли к этим наименованиям, они являются понятными и легко узнаваемыми ориентирами для многих горожан», – объяснил Мордовин.

Депутат АКЗС предложил провести опрос горожан, в том числе в соцсетях, чтобы лучше понимать мнение жителей краевой столицы.

В Барнауле предложили изменить неактуальные названия остановок

В Барнауле предложили изменить неактуальные названия остановок

Новости

Барнаульцы предложили изменить названия ряда остановок

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ruspekh.ru

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