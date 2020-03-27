ВТБ предлагает инвестировать в облигации с потенциальной доходностью до 14,2%

Новости 24.03.2020 19:00 647

ВТБ Капитал Инвестиции собирает заявки в рамках размещения трех новых выпусков инвестоблигаций банка. Банк предлагает клиентам стратегии, дающие возможность заработать на росте курса рубля по отношению к доллару, индекса Мосбиржи и стоимости акций российских компаний. Размещенный в этих инструментах капитал полностью защищен. Их потенциальная доходность может достигать 14,2% годовых.

Облигации «USDRUB» выпускаются в обращение на один год. Если к дате погашения курс рубля по отношению к доллару укрепится, то инвестор получит доходность по бумаге, соответствующую росту российской валюты в процентах, умноженному на определенный коэффициент (1,5-2,2, определяется в дату размещения бумаг). Доход по данным облигациям не может превышать 13,2%.

Инвестиционные бонды «Индекс Мосбиржи» размещаются на срок три года и одна неделя. Если за неделю до погашения будет зафиксирован рост индекса Мосбиржи, то инвестор получит доход исходя из коэффициента участия, но не более 42,5% (соответствует 14,2% годовых при росте индекса на 50% с коэффициентом участия 85%).

Облигации «Российские бренды» будут находиться в обращении на протяжении пяти лет. В качестве базовых активов по ним используются акции Интер РАО, Полюс, ГМК «Норильский никель», Сбербанк. Выплата дохода происходит единожды в полгода: в случае, если все бумаги находятся на уровне не ниже уровня 95% от цены на дату размещения. В обратном случае дополнительный доход не выплачивается, но запоминается, и может быть получен инвестором при соблюдении такого условия в одну из последующих дат наблюдения. Ориентир по ставке дохода – до 9,5% годовых.

Заявки на приобретение бондов принимаются до 27 марта, в том числе в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции» – минимально можно вложить 10 тысяч рублей, приобретая 10 облигаций. Все бумаги погашаются по номинальной стоимости в конце срока обращения, таким образом, вложения предполагают полную защиту капитала.