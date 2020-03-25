Два внутренних авиарейса открываются на Алтае

Новости 25.03.2020 7:30 3866

Внутреннее авиасообщение в Республике Алтай продолжает развиваться – с 1 апреля авиакомпанией «СиЛА» будет запущено два регулярных рейса: Горно-Алтайск – Кош-Агач и Горно-Алтайск – Усть-Кокса. Это следует из информации, опубликованной на сайте воздушного перевозчика.

Ранее между этими поселениями и республиканским центром уже существовало воздушное сообщение, однако в 90-е годы оно прервалось.

«Рейсы будут выполняться регулярно три раза в неделю. В Кош-Агач – по понедельникам, средам и пятницам с 15:00 и 16:30. В Усть-Кокса – по вторникам, четвергам и субботам с 10:00 и 11:30. Время авиаперелетов составляет 60 минут. Кроме того, возобновляется рейс Горно-Алтайск – Красноярск – Горно-Алтайск. Вылеты будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям с 9:30 и 12:05. Время в пути составляет два часа пять минут (путь на автомобиле занимает около 9 часов – прим. ред.)», – сообщается в официальной группе компании «ВКонтакте».

На рейсах будет работать самолет «L–410», стоимость билета составит 2200 рублей.