Федор Найден находится в тяжелом состоянии

Новости 24.03.2020 17:27 1299

В ближайшее время временно отстраненного главу Каменского района Федора Найдена выпустят из СИЗО. Об этом «Политсибру» рассказал его адвокат Евгений Коноваленко.

«Мое ходатайство о незаконном помещении Найдена в СИЗО было рассмотрено Алтайским краевым судом, который согласился с моими доводами. Решение судьи Каменского районного суда Марии Мягковой признано незаконным. Ей вынесено частное определение», - объяснил адвокат.

По его словам, на сегодняшний день сложно прогнозировать дальнейший ход судебного процесса сложно, так как состояние здоровья его клиента нельзя назвать удовлетворительным.

«Хлебное дело» Федора Найдена. Что с ним не так? Новости 06.09.2019 12:10 Приговор по делу главы Каменского района могут вынести уже 10 сентября 352

Отметим, что Федор Найден в ближайшее время планировал отправиться на плановую операцию, которая была назначена в Барнауле. Перед судебным заседанием 19 марта ему резко стало плохо и его госпитализировали. Адвокат предупредил суд, что Найден в больнице, однако судья решила, что Найден нарушил условия подписки о невыезде и распорядилась объявить его в розыск и отправить в СИЗО. В тяжелом состоянии его отправили в следственный изолятор и рассчитывали продержать там до двух месяцев, однако его адвокату удалось его спасти.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года, суд признал Найдена виновным в "Воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности". Ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Адвокат Евгений Коноваленко подал апелляцию.