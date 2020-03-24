Федор Найден находится в тяжелом состоянии

В ближайшее время временно отстраненного главу Каменского района Федора Найдена выпустят из СИЗО. Об этом «Политсибру» рассказал его адвокат Евгений Коноваленко.
«Мое ходатайство о незаконном помещении Найдена в СИЗО было рассмотрено Алтайским краевым судом, который согласился с моими доводами. Решение судьи Каменского районного суда Марии Мягковой признано незаконным. Ей вынесено частное определение», - объяснил адвокат.
По его словам, на сегодняшний день сложно прогнозировать дальнейший ход судебного процесса сложно, так как состояние здоровья его клиента нельзя назвать удовлетворительным.
Приговор по делу главы Каменского района могут вынести уже 10 сентября
Отметим, что Федор Найден в ближайшее время планировал отправиться на плановую операцию, которая была назначена в Барнауле. Перед судебным заседанием 19 марта ему резко стало плохо и его госпитализировали. Адвокат предупредил суд, что Найден в больнице, однако судья решила, что Найден нарушил условия подписки о невыезде и распорядилась объявить его в розыск и отправить в СИЗО. В тяжелом состоянии его отправили в следственный изолятор и рассчитывали продержать там до двух месяцев, однако его адвокату удалось его спасти.
Напомним, что еще в ноябре прошлого года, суд признал Найдена виновным в "Воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности". Ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Адвокат Евгений Коноваленко подал апелляцию.
Ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей