Алтайский «авось» – как жители региона относятся к карантину

Новости 24.03.2020 18:32 643

Жители Республики Алтай игнорируют карантинные мероприятия. Почти половина граждан, вернувшихся в республику из-за границы, не сообщают о своем прибытии, нарушают режим самоизоляции, посещают общественные места, создавая тем самым угрозу здоровью жителей Алтая. Об этом пишет «МК на Алтае».

Региональный Роспотребнадзор сообщает, что в режиме самоизоляции должно пребывать свыше 300 человек. При этом, многие из них не обращались на горячую линию, в связи с чем специалистам ведомства пришлось устанавливать их местонахождение, что не допустимо в условиях распространения эпидемии.

Ведомство напоминает работодателям, что на них также возложены обязательства не допускать до работы сотрудников, не прошедших карантин после возвращения из зарубежных стран.

Между тем, замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина ранее сообщала, что режим самоизоляции не предполагает тотального контроля. По ее словам, данная мера опирается на сознательность граждан, поскольку «к каждому под дверь полицейского не приставить».