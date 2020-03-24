Минэкономразвития предлагает освободить малый и средний бизнес от проверок до конца года

Новости 24.03.2020 15:30 94

Министерство экономического развития России выступило с инициативой о моратории на проведение проверок бизнеса в России. Об этом сообщают «Ведомости». В министерстве информацию уже подтвердили.

Авторы проекта предлагают убрать проверки для малого и среднего бизнеса до конца 2020 года, а для крупного до 1 мая. Однако сроки еще не утверждены.

Все контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки намерены свести к минимуму. После того, как распоряжение подпишут, все проверки нужно прекратить или завершить за два дня. На период моратория плановые проверки в отношении малого и среднего бизнеса прекратят совсем, для крупного оставят 30% самых важных.

Отмечается, что проведение внеплановых проверок можно будет организовать только в случае причинения вреда людям и только с санкции прокуратуры. Авторы распоряжения призвали контролирующие органы не штрафовать компании.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает разрешить компаниям из различных отраслей экономики продолжать работу даже после того, как истечет срок действия их лицензий. Как пишет «Интерфакс», они смогут работать без лицензий до полугода.

Напомним, что 16 марта правительство России на фоне пандемии коронавирусной инфекции и снижения цен на нефть объявило о планах поддержки российской экономики и граждан. В частности, предлагалось временно сократить проверки бизнеса, устроить «налоговые каникулы» для некоторых отраслей экономики.