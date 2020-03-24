Исторический момент: презентована масштабная концепция озеленения Барнаула

Новости 24.03.2020 16:30 1293

24 марта в Барнауле, под председательством градоначальника Вячеслава Франка, прошло совещание по разработке концепции озеленения города, разработанной Алтайским государственным университетом по просьбе барнаульской администрации. На совещании присутствовали представители мэрии, профильных ведомств, общественники, ученые и депутаты различных уровней.

«Обсудим тему очень важную, востребованную всеми слоями общества – концепцию озеленения Барнаула. В ходе многократных обсуждений с общественностью и представителями науки, мы пришли к пониманию необходимости создания концепции развития зеленых городских пространств. На протяжении нескольких месяцев администрация работала над ней вместе с АлтГУ, и сегодня мы пригласили вас обсудить, какой эта концепция должна быть», – такими словами открыл обсуждение градоначальник.

Глава города отметил, что концепция озеленения по сложности и значимости сродни Генплану, который создавался тяжело и сопровождался бурными дискуссиями, но в конце концов появился. При этом, Франк не преминул отметить, что на конкурс по разработке Генплана, понимая, как это тяжело, не заявился ни один барнаульский архитектор.

Что представляет из себя новая концепция озеленения Барнаула

Концепцию под названием «Новая зеленая волна» презентовала доктор биологических наук, декан, завкафедрой ботаники Института биологии и биотехнологии АлтГУ Марина Силантьева.

Она рассказала, что для начала потребуется разобраться в текущей ситуации и возможностях – проинвентаризировать имеющиеся зеленые насаждения и оценить их состояние, а также разобраться с наличием площадей под посадки. Следующим шагом Силантьева предложила провести опрос жителей (анкетирование) с целью выяснить, какие именно парки нужны им в тех или иных районах города.

Исходя из полученных данных, планируется определить ассортимент подходящих для озеленения растений. По словам доктора наук, концепция предполагает использование принципов естественных систем, устройство природоподобных ландшафтов, сохранение участков естественных экосистем. Предлагается исходить из приоритетности посадок деревьев и кустарников, в том числе, расширить ассортимент вечнозелёных растений и активнее использовать неприхотливые аборигенные виды деревьев. Также в парках должна быть предусмотрена возможность отдыха и их шаговая доступность.

Последний пункт интересен тем, что исключает возможность «озеленения на бумаге» и учета растений ленточного бора и поймы Оби при вычислении соответствия зеленых насаждений нормам. Как пояснила Марина Силантьева, норматив составляет 50 кв. м зелени на каждого горожанина.

После оценки ситуации и определения оптимального ассортимента планируемых к высаживанию растений предполагается запустить процесс обсуждения схемы зеленого каркаса Барнаула и стратегии его развития. Марина Силантьева подчеркнула, что устройство зеленого каркаса предполагается не только посредством муниципальных программ, но также и через программы государственно-частного партнерства и прочими доступными способами.

Сделав небольшое отступление, доктор наук напомнила, что в ходе предыдущего масштабного озеленения Барнаула, проводившегося в советский период, в нем активно участвовали сами жители. Они выращивали рассаду и непосредственно участвовали в высадке растений в открытый грунт. По словам Силантьевой, повторение подобной практики могло бы серьезно помочь процессу.

Социальное и политическое значение концепции

«Политсибру» уже не единожды освещал происходящие в Барнауле события, связанные с зелеными зонами города и отмечал, что для горожан эта тема – весьма болезненная. До прихода Вячеслава Франка на пост главы города – на протяжении 2019 года – практически все более или менее массовые протесты носили экологическую окраску, вырубка зеленых насаждений воспринималась жителями в крайне негативном ключе и вела к росту социальной напряженности. Положение усугублялось тем, что уничтожение парков, скверов и зеленых зон велось в Барнауле на протяжении многих лет. В кардинальный разворот политики, касающейся озеленения города, уже практически никто не верил. Однако, несмотря ни на что, он все-таки произошел.

«Уважаемые присутствующие, на самом деле, сегодня – исторический момент в истории Барнаула, потому что такого события никогда в истории города не было, чтобы наука стала инициатором столь фундаментальной концепции. Это, на самом деле, очень животрепещущий вопрос», – выразил мнение бывший вице-мэр Барнаула, зампред Общественной палаты Алтайского края Петр Фризен.

С этим сложно не согласиться. Отметим, что проявление муниципальной властью политической воли к решению проблемы озеленения Барнаула – серьезный шаг к улучшению городской среды и снятию социальной напряженности в краевом центре. Кроме того, следует отметить еще один важный момент: Вячеслав Франк исполнял обязанности градоначальника всего несколько месяцев, а в должность главы города вступил чуть более месяца назад (14 февраля). И запуск столь масштабного проекта, как решение проблемы городского зеленого каркаса, уже в самом начале его пребывания в должности, позволяет смотреть на перспективы Барнаула с оптимизмом.