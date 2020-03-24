Управленец из команды Михаила Евдокимова стал нижегородским министром

Новости 24.03.2020 14:27 140

Бывший заместитель главы администрации Алтайского края Павел Карасев получил пост министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Приказ о назначении на должность, пустовавшую с 22 ноября 2019 года, подписал губернатор региона Глеб Никитин.

Павел Карасев занимал пост руководителя аппарата крайадминистрации и повышен в ранге до и.о. вице-губернатора. Предполагалось, что на этом посту он будет курировать кадровую политику краевых властей, в связи с чем Карасев сделал несколько заявлений о новых подходах к формированию кадрового резерва, писал «Банкфакс». Однако в начале 2005 года Павел Карасев принял решение об уходе из администрации края. Несколько лет он работал политтехнологом. К исполнению обязанностей в нижегородской области он приступил с 23 марта.