Адвокаты Белобородова не уверены в необходимости обжаловать приговор

Новости 24.03.2020 13:30 165

Экс-управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов был приговорен судом к трем годам колонии общего режима и штрафу в 4 млн рублей. Он признан виновным в получении взятки и растрате. Об этом сообщила прокуратура Алтайского края.

Один из адвокатов Белобородова Виктор Чумаков объяснил «Политсибру», что пока не знает, будут ли они обжаловать приговор суда, так как обвинительный документ он еще не видел. Второй адвокат Олег Горохов также не смог сказать «Банкфаксу», о дальнейших действиях защиты на апелляцию, так как его подзащитного отправили в СИЗО прямо из зала суда. Однако он отметил, что апелляция может стать вынужденным шагом в случае соответствующего представления прокуратуры. Отметим, что надзорный орган требовал для бывшего чиновника 11 лет колонии строгого режима.

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Напомним, что следствие началось еще в конце 2017 года, активная фаза судебного процесса развернулась в 2019 году. Белобородова обвиняли в получении взятки и растрате. Как сообщает СК, в 2013 году Белобородов заключил ряд договоров и соглашений на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов в Алтайском крае со своим знакомым бизнесменом Евгением Фокановым. В качестве награды, с 2013 по 2016 годы Белобородов получил от Фоканова ряд услуг по строительству и ремонту коттеджей, принадлежащих первому.

Следствие вменяло предоставление Белобородову стройматериалов и услуг на сумму более 3,6 млн рублей и растрату имущества в 32 млн рублей. Однако суд посчитал доказанным факты хищения лишь части этих средств.

«Он получил взятку в виде бесплатного строительства и ремонта собственных объектов недвижимости на 2,6 млн руб. Также установлено, что Белобородовым совершена растрата вверенных бюджетных средств на сумму более 5,8 млн руб», - сообщает прокуратура края.

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Белобородов своей вины так и не признал. В период следствия он находился под домашним арестом. Следует отметить, что ранее его также обвиняли в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Алексей Белобородов распорядился приобрести без тендера для служебных нужд три автомобиля марки «Мерседес» почти за 20 млн рублей. После разбирательств, в конце декабря 2018 года бывший управделами при губернаторе и правительстве края по данному делу был оправдан.