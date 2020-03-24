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Образовательный портал АлтГУ не выдержал дистанционного обучения

Новости
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Алтайский государственный университет заявил о переходе на дистанционное обучение с 23 марта.  Однако образовательный портал, который необходим для такой формы работы, не выдержал нагрузки и «лег». Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на студентов классического вуза.

По словам учащихся, сервер лег из-за огромной нагрузки в связи с переходом на «дистанционку», в результате которой «учебы нет».

«Проблемой занимается наше управление информатизации. В течение дня все неполадки будут устранены», - пояснили в вузе.

Сегодня образовательный портал работает, однако  все данные, которые были загружены после 8 утра 21 марта не сохранены.  Впрочем, из-за наплыва посетителей образовательные системы и порталы по всей стране дают сбои. 

Как известно, Министерство образования региона ранее рекомендовало школам края перейти на дистанционное обучение. В настоящее время учебными заведениями ведется сбор информации об обеспечении школьников компьютерной техникой, интернетом и видеокамерами.     

Автор: Политсиб.ру

Фото: Политсибру

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