Образовательный портал АлтГУ не выдержал дистанционного обучения

Новости 24.03.2020 12:27 159

Алтайский государственный университет заявил о переходе на дистанционное обучение с 23 марта. Однако образовательный портал, который необходим для такой формы работы, не выдержал нагрузки и «лег». Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на студентов классического вуза.

По словам учащихся, сервер лег из-за огромной нагрузки в связи с переходом на «дистанционку», в результате которой «учебы нет».

«Проблемой занимается наше управление информатизации. В течение дня все неполадки будут устранены», - пояснили в вузе.

Сегодня образовательный портал работает, однако все данные, которые были загружены после 8 утра 21 марта не сохранены. Впрочем, из-за наплыва посетителей образовательные системы и порталы по всей стране дают сбои.

Как известно, Министерство образования региона ранее рекомендовало школам края перейти на дистанционное обучение. В настоящее время учебными заведениями ведется сбор информации об обеспечении школьников компьютерной техникой, интернетом и видеокамерами.