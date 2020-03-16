Какие учреждения закрыты в Алтайском крае из-за угрозы коронавируса?

Новости 24.03.2020 11:50 345

В рамках распоряжения министерства культуры Алтайского края в регионе временно запрещены все мероприятия, связанные с приемом посетителей. Приказ министра культуры края Елены Безруковой вступает в силу со вторника, 24 марта.

Однако, в магазинах, ресторанах, торговых центрах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей ограничений сейчас нет. Кстати, с 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности.

Отметим, что меры приняты в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Ограничительные меры также действуют уже в ряде учреждений и организаций.

Например, на дистанционное обучение перешли почти все вузы Алтайского края. Речь идет об АлтГУ, АлтГТУ, АлтГПА и РАНХиГС. Кроме того, традиционные дни открытых дверей там прошли или еще пройдут в дистанционном формате.

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Что касается школ, гимназий, лицеев, то они также перешли на «удаленку». А вот детские сады продолжают работать в штатном режиме. Известно, что во многих учреждениях предприняты «особые» меры по усилению отчетности за пропуск занятий. В некоторых садах, при отсутствии даже на один день, необходимо предоставить справку о состоянии здоровья ребенка.

В больницах также действует карантин. Возможность навестить пациентов ограничена.

Спортивные мероприятия также сейчас под запретом. Соответствующий приказ уже подписал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Краевые и городские спортивные учреждения закрыты на карантин. Открыты на сегодняшний день только частные спортивные клубы.

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В конце прошлой недели, по тем же причинам была ограничена работа судебных учреждений. По распоряжению Алтайского краевого суда был временно приостановлен прием граждан. Исключения составляют дела безотлагательного характера.

УФСИН Алтайского края с 16 марта запретило краткосрочные и длительные свидания.

Правительство Алтайского края также не осталось в стороне. Власти попросили жителей региона на время отказаться от личного посещения органов власти без особой необходимости. В качестве альтернативы можно обратиться с помощью интернет-приемной. На дистанционный режим перешло и реготделение партии «Единая Россия». Несмотря на это сотрудники остаются на местах и принимают обращения по телефону и электронной почте.

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Авиасообщение с другими городами России у Барнаульского аэропорта продолжает работать. Под ограничения попали только полеты в другие страны. Кроме того, перекрыта граница Алтайского края с соседним Казахстаном.

Напомним, что ранее городские власти запретили проведение массовых мероприятий. Это привело к отмене Дня «Крымской весны» и несогласованию митинга КПРФ против Конституционных поправок.