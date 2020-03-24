Прокуратура рассказала, по каким основаниям осужден экс-управляющий делами администрации Алтайского края

Новости 24.03.2020 11:05 384

Бывший управляющий делами администрации Алтайского края Алексей Белобородов осужден за получение взятки в особо крупном размере и растрате.

«Установлено, что в 2015 году Белобородов посодействовал предпринимателю в заключении с ним государственного контракта по благоустройству территории. За это он получил взятку в виде бесплатного строительства и ремонта собственных объектов недвижимости на 2,6 млн. руб. Также установлено, что Белобородовым совершена растрата вверенных бюджетных средств на сумму более 5,8 млн. руб», - сообщает краевая прокуратура.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Белобородова и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 4 млн. рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах власти и местного самоуправления, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 6 лет. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Таким образом, ранее распространенная Следственным управлением Следственного комитета РФ по Алтайскому краю информация о суммах взятки и растраты не верна. Как пояснили в прокуратуре, краевой следком поторопился распространить информацию, не учтя важных деталей.