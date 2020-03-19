Алтайский Минздрав ответил на претензии рубцовских врачей тубдиспансера: за это они получают доплату

Новости 24.03.2020 10:24 442

Краевой Минздрав ответил на запрос Политсибру, касающийся перевода врачей рубцовского амбулаторно-поликлинического отделения в здание противотуберкулезного диспансера. Напомним, в марте прошло собрание работников учреждения, на котором они высказались против переезда в здание по улице Арычная, 27.

«Мы отказываемся переезжать в стационар, так как помещение относится к категории туберкулезного очага, где лежали больные с устойчивыми формами туберкулеза. Там же они и умирали. Мы не хотим заразиться и заразить свои семьи и своих детей», - заявили они на собрании.

Однако региональное ведомство считает, что претензии врачей не обоснованы, а переезд – вынужденная мера, так как «решением суда от 10 марта здание амбулаторно-поликлинического отделения, в котором раньше работали административные сотрудники противотуберкулезного диспансера Рубцовска, признано аварийным».

«Перевод их в здание по улице Арычная является законным, ведь нахождение в прежнем здании угрожает их жизни. Дополнительно сообщаем, что в здании по улице Арычная проведена заключительная дезинфекция, а все сотрудники диспансера, в том числе немедицинский персонал, получают доплату за работу во вредных условиях и все положенные по закону льготы, т.к. и в прежнем здании, где расположено амбулаторно-поликлиническое отделение, шел прием пациентов, выдача препаратов», - пояснили в краевом Минздраве.