Самый сильный депутат Барнаула оценил уровень спортивной формы Виктора Томенко

Новости 24.03.2020 9:30 693

На прошлой неделе в Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко появилось видео, на котором глава региона занимается в тренажерном зале. На видео попал фрагмент выполнения упражнения, которое называется «гиперэкстензии».

«Политсибру» узнало мнение эксперта, который, как никто другой, разбирается в правильной технике выполнения упражнений с «железом». Речь идет о депутате Барнаульской городской Думы Алексее Меркулове.

«Так получилось, что был очень занят и удалось посмотреть видео только на этой неделе. Первое, что бросается в глаза, это то, что Виктор Петрович тренируется в простом зале, хотя я уверен, может себе позволить более современный тренажерный зал. Но очевидно он понимает, что для развития хорошей физической формы нужно не так уж и много», - сказал депутат.

Что касается локации, то Алексей Меркулов подтвердил, что тренировка проходила не в «Рельефе». Отметим, что депутат является основателем этой сети тренажерных залов. Сам он также действующий спортсмен. Меркулов относится к элите жима лежа, ранее он стал мастером спорта международного класса по данной дисциплине. Кроме того он чемпион и рекордсмен России, Европы и мира.

«У Виктора Томенко хорошая техника, особенно учитывая тот факт, что он выполняет упражнение с блином в 20 кг. Если уж сильно придираться, то местами губернатор немного сильно выгибает спину. Но еще раз подчеркну, что это нельзя назвать ошибкой. В этом плане я не согласен с многими комментариями под видео. Думаю, я в этом спорте кое-что понимаю», - рассказал Меркулов.

Депутат БГД также отметил, что многие народные избранники городского и краевого уровня нередко занимаются в его залах. Их настрой на заботу о своем здоровье он полностью приветствует.