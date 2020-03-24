В Алтайском крае снизилось число предпринимателей и увеличилось количество проверок

Новости 24.03.2020 8:54 300

В Алтайском крае прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры региона по теме надзора за предпринимательской деятельностью.

По словам Главного прокурора региона Александра Руднева, за последние два года число предпринимателей снизилось на 3%. При этом на треть выросло количество проверок органов контроля и надзора.

«Это связано в какой-то степени с объективными причинами, однако, примерно половина из этих проверок - пустые. Прокуроры в ходе надзорной деятельности в каждой второй такой проверке выявляют нарушения», - сказал предваряя совещание Александр Руднев.

По его словам в ходе прокурорских проверок нередко выявляются нарушения, связанные с реализацией Национальных проектов. Речь идет о непрозрачности деятельности органов государственной власти, не информированности предпринимателей об оказываемых услугах и формах предоставляемой поддержки. Кроме того, нередко нарушается порядок и самой этой поддержки.

«За соблюдением законодательства предпринимателями при осуществлении деятельности следят 16 федеральных 15 региональных и 409 муниципальных органов контроля. В 2019 прошло более 20 тысяч пророк, половина из которых была организована в отношении субъектов бизнеса. За этот же период прокурорами выявлено более 4 тысяч нарушений прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе при осуществлении государственного и муниципального контроля. Чаще всего права бизнеса нарушаются при взаимодействии с органами власти в сфере оказания государственных и муниципальных услуг», - рассказала начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Марина Панчук.

Наиболее активно предприниматели региона работают в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Лидерами среди муниципальных районов являются Первомайский Каменский и Павловский. По словам Панчук, подавляющее большинство всех субъектов малого бизнеса региона занято в сфере торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства.

Как рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Нестеров, по итогам 2018 года совместно с институтом экономики роста им. Столыпина был проведен мониторинг под названием «Индекс административного давления», результаты которого были в мае 2019 года представлены президенты России Владимиру Путину. В индекс включены показатели семи топовых федеральных органов надзора: Роспотребнадзора, Россельхознадзора, жилищной инспекции и тд, на которые приходится 95% всех контрольных и надзорных мероприятий. Алтайский край по итогам 2018 года занял 47 место из 81 субъекта Российской Федерации. Сейчас ведется работа по итогам 2019 года, и на основе этих сведений будет построен новый рейтинг регионов административного давления.