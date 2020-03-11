Эксперты рассказали о кризисных явлениях в экономике Алтайского края

Новости 24.03.2020 8:20 483

Экономисты заявили о начале мирового экономического кризиса, вызванного снижением деловой активности, передает Reuters. РБК со ссылкой на заявление российской Торгово-промышленной палаты сообщает о риске разорения 3 млн предпринимателей. «Политсибру» обратился к алтайским экспертам с просьбой прокомментировать экономическую ситуацию в регионе.

По мнению аналитиков, на которых ссылается Reuters, в 2020 году экономика войдет в рецессию на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, вызванного выходом из сделки ОПЕК+ Саудовской Аравии и России. Экономисты отмечают начало рецессии в США, Евросоюзе и Японии, генерирующих около 1/3 мирового ВВП.

В Барнауле все спокойно

Пожелавший остаться неназванным аналитик, близкий к краевому правительству, сообщил, что кризисных явлений в экономике Алтайского края пока не зафиксировано. Более того, статистика, наоборот, показывает рост в 3,5%.

«Эффект от всех этих событий будет иметь отложенный характер. Пока нет никаких предпосылок, кроме общей неуверенности и неопределенности. Все пока ждут, просчитывают вероятности и общую картину даже не могут представить», – рассказал специалист.

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Эксперт отметил, что снижение курса рубля, с одной стороны, сыграло на руку экспортерам. Однако, при этом, многие внешние рынки оказались закрыты, и реализовать представившуюся возможность бизнесу попросту не удалось. По словам аналитика, наиболее технологически емкое производство в России – это автомобилестроение. Сокращение роста в этой отрасли влечет за собой «проседание» в сфере металлургии и множестве других областей.

О сокращении производства уже заявляли КамАЗ и АвтоВАЗ.

Что касается малого бизнеса, то в такие периоды убытки терпит, в основном, сфера услуг, поскольку люди начинают экономить именно на них. Это турпутевки, индустрия красоты и.т.п.

И не такое мы переживали

Директор департамента экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты Юлия Пономарева сообщила, что не видит среди предпринимателей панических настроений.

«На прошлой неделе у меня было порядка 14 встреч с крупными производителями. Ни у кого панических настроений или резкого подрыва экономики предприятия не наблюдается. Есть у некоторых проблемы, связанные с поставками сырья. Но наши люди – алтайские – может быть, более сильные. Нет сырья – говорят: «Мы ищем». Никто не заявляет, что все пропало. И не такое мы переживали – справимся», – рассказала она.

Что касается малого бизнеса, то им, по словам Пономаревой, сейчас действительно тяжело, поскольку цены растут каждый день. Но предприниматели стараются сделать запасы товара или сырья и продолжают работать. При этом, принято множество правительственных мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Это и налоговые, и арендные каникулы, и субсидирование по кредитам, и даже изменение цены госконтрактов (чего ранее не бывало никогда).

Предприятия, ориентирующиеся на внутренний рынок, потрясения практически не затрагивают.

Для нас это – не в диковинку

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Анатолий Ижболдин-Кронберг отметил, что Алтайскому краю не привыкать жить в тяжелых экономических условиях.

«У нас в крае уже давно депрессивное состояние экономики. Это только наша власть пытается изобразить хорошую мину при плохой игре. Для нас это – не в диковинку», – заметил доцент.

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По мнению экономиста, о кризисе говорить не совсем правильно. С точки зрения экономической теории, более точным будет термин «рецессия», а кризис – это более глубокое и фундаментальное понятие, применяемое, когда речь идет уже о системных изменениях. Пока что можно говорить лишь о рецессии. Кто-то прогнозирует ее окончание летом, кто-то – к осени. Фактически, рецессия – это два квартала отрицательного роста ВВП. А кризис – это смена системной парадигмы развития экономики. В этом плане кризис еще не наступил, хотя его предвестники уже, как говорится, маячат на горизонте.

В мировой экономике наблюдается разрушение логистических цепочек, связанное с закрытием Китая, в котором расположены основные производства. Для борьбы с экономическим спадом в экономику вливают дополнительные деньги, что создает риск роста инфляции. Пока что она сдерживается тем обстоятельством, что денежная масса уходит на финансовые рынки. Отчасти, этим обусловлено и падение цен на нефть, поскольку цена на нее зависит не от баланса спроса и предложения, а от биржевой игры.