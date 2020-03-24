Алтайский Россельхознадзор предупредил о штрафах до 700 тысяч рублей за сельхозпалы

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай распространила заявление о недопустимости сжигания сорняков и остатков сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения. Вероятность возникновения лесных пожаров с наступлением весны возрастает именно из-за сельхозпалов.
«Кроме высоких рисков пожароопасности, выжигание сухих растительных и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения отрицательно влияет на растения, животный мир, структуру почвы, нарушая структуру биоценозов. Этот способ очистки полей от соломы является неприемлемым», - сообщает пресс-служба ведомства.
По информации управления именно комплексная вредоносность от сжигания растительных остатков и послужила поводом законодательно запретить сельхозпалы законодательством сразу нескольких уровней, за невыполнение которых наступает административная ответственность.
Гражданам грозят штрафы от 20 000 до 50 000 рублей, должностным лицам – от 50 000 до 100 000 руб, юридическим лицам – от 400 000 до 700 000 рублей.