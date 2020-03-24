Алтайский край потерял две позиции в Национальном экологическом рейтинге

Новости 23.03.2020 17:22 814

Общественная организация «Зеленый патруль» по итогам зимы подготовила очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ». По его итогам Алтайский край потерял две позиции, спустившись на две позиции вниз. Теперь в первую тройку входят Тамбовская, Белгородская области и республика Алтай. Алтайский край находится на четвертом месте.

Рейтинг рассчитывается по трем показателям: природоохранному, промышленно-экологическому, социально-экологическому. Сумма этих индексов дает итоговый показатель, в соответствии с которым распределяются места в рейтинге.

В плюс Алтайскому краю по показателю природоохраны были засчитаны на 100 % выполненные работы на озере Кулундинское, переработка сосновых шишек и рекорд зимующих в регионе лебедей. Минусы дали ртутьсодержащие лампы, обнаруженные на свалках под Заринском, а также ущерб экологии на 170 млн рублей в Михайловском районе. Речь идет о складировании твердых бытовых отходов на землях сельхозназначений. Кстати этот показатель существенно повлиял на снижение всех трех индексов рейтинга.

На социально-экологическом индексе существенно отразились просветительские акции. Проведенные на территории края. А также подтвержденное судом прекращение деятельности по добыче россыпного золота на участке недр «Россыпь реки Ануй с притоками река Щепета и река Солонешная» в Солонешенском районе Алтайского края.

Промышленно-экологический индекс сформировался под влиянием реализации в крае «мусорной» реформы.

Таким образом Алтайский край выбыл из тройки лидеров и вместе с Москвой входит в пятерку «Национального экологического рейтинга».