Могут ли алтайские пенсионеры рассчитывать на 4 тысячи из-за коронавируса?

Новости 23.03.2020 16:30 3135

Председатель правительства России Михаил Мишустин остался доволен мерами поддержки для пенсионеров, которые организовал для московских пенсионеров мэр Сергей Собянин в период угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин призвал глав регионов последовать примеру мэра Москвы.

Отметим, что по распоряжению Собянина, жители Москвы и Подмосковья старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны остаться дома с 26 марта по 14 апреля. Выходить из дома им можно только в исключительных случаях и только в магазин или аптеку.

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Для обеспечения большего комфорта на этот период для них будут отменены штрафы и пени за просроченные платежки по ЖКХ. Кроме того, Собянин запретил отключать им телефон и интернет на период вынужденного карантина. По возможности, пенсионеры могут оставаться на дачах.

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение - только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться», - заявил Собянин.

Также для компенсации расходов, пенсионеры получат единовременную выплату в размере 4 тысяч рублей. Две тысячи будут выплачены авансом, еще две тысячи при условии соблюдения режима, после окончания изоляции.

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Кроме того, работники социальных служб получили распоряжение доставлять продукты и лекарства пожилым горожанам и горожанам, имеющим хронические заболевания, в условиях борьбы с распространением коронавируса.

На сегодняшний день, никаких специальных мер для пожилых в остальных регионах не предусмотрено. Однако после призыва Мишустина, не исключено, что региональные власти обдумают варианты помощи местным гражданам.