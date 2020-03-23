Александра Гончаренко назначили «кризисным управляющим» новосибирских «яблочников»

Федеральное бюро партии «Яблоко» назначило Александра Гончаренко уполномоченным по финансовым вопросам и оперативному управлению Новосибирского отделения партии. Полномочия председателя новосибирских яблочников Светланы Каверзиной приостановлены, а сама она вместе с тремя однопартийцами исключена из «Яблока».
Такое решение принято в связи со вступлением их в предвыборную коалицию «Новосибирск 2020». Федеральное бюро партии потребовало от своих сторонников покинуть коалицию и отозвать подписи от меморандума, однако они отказались. Бюро партии распространило заявление, в котором говорится о том, что бывшие коллеги нанесли партии «политический ущерб».
«Ценности мира, интернационализма, толерантности, равных возможностей для всех людей, независимо от их расы и национальности, являются для нас определяющими. Невозможно отказываться от них ради сиюминутной выгоды и получения мандатов. Более того, мы уверены, что политическое сотрудничество с лидерами и структурами, разделяющими националистическую платформу, не способствует победе демократической партии на выборах. Ксенофобия и нетерпимость являются угрозой правам и свободам человека, приводят к росту ненависти, агрессии и напряженности в обществе, а в конечном итоге – к развалу страны», – отмечается в документе.
По информации Независимой газеты, предвыборное объединение «Новосибирск 2020» было создано разными оппозиционерами под эгидой местного штаба Алексея Навального и для продвижения его представителя Сергея Бойко.
Какой период Александр Гончаренко будет рулить новосибирскими коллегами пока не ясно. Сам он затрудняется ответить на этот вопрос.
«Федеральное бюро назначило процедуру перерегистрации членов партии. Я буду исполнять обязанности руководителя до тех пор, пока это не произойдет. Затем вновь перерегистрированые члены регионального отделения партии проведут собрание и изберут новое руководство. Тогда моя задача будет выполнена. Считайте меня кризисным управляющим», - рассказал Гончаренко Политсибру.