Александра Гончаренко назначили «кризисным управляющим» новосибирских «яблочников»

23.03.2020 15:48 70

Федеральное бюро партии «Яблоко» назначило Александра Гончаренко уполномоченным по финансовым вопросам и оперативному управлению Новосибирского отделения партии. Полномочия председателя новосибирских яблочников Светланы Каверзиной приостановлены, а сама она вместе с тремя однопартийцами исключена из «Яблока».

Такое решение принято в связи со вступлением их в предвыборную коалицию «Новосибирск 2020». Федеральное бюро партии потребовало от своих сторонников покинуть коалицию и отозвать подписи от меморандума, однако они отказались. Бюро партии распространило заявление, в котором говорится о том, что бывшие коллеги нанесли партии «политический ущерб».

«Ценности мира, интернационализма, толерантности, равных возможностей для всех людей, независимо от их расы и национальности, являются для нас определяющими. Невозможно отказываться от них ради сиюминутной выгоды и получения мандатов. Более того, мы уверены, что политическое сотрудничество с лидерами и структурами, разделяющими националистическую платформу, не способствует победе демократической партии на выборах. Ксенофобия и нетерпимость являются угрозой правам и свободам человека, приводят к росту ненависти, агрессии и напряженности в обществе, а в конечном итоге – к развалу страны», – отмечается в документе.

По информации Независимой газеты, предвыборное объединение «Новосибирск 2020» было создано разными оппозиционерами под эгидой местного штаба Алексея Навального и для продвижения его представителя Сергея Бойко.

Какой период Александр Гончаренко будет рулить новосибирскими коллегами пока не ясно. Сам он затрудняется ответить на этот вопрос.