«Единая Россия» в Алтайском крае снова победила на выборах в муниципалитетах

Новости 23.03.2020 15:10 92

В воскресенье, 22 марта, в Локтевском районе прошли выборы главы Покровского сельсовета. По итогам голосования победу с 64,04% голосов одержала кандидат от партии «Единая Россия» Татьяна Найденко. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Явка составила 43,7%.

В Рубцовском районе в этот день прошли дополнительные выборы депутата Половинкинского сельского Собрания депутатов Рубцовского района. По итогам голосования депутатский мандат получил кандидат «Единой России», директор ООО «Целинник» Сергей Брежнев, набравший 85,29% голосов при явке 47,22%.