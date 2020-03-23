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«Единая Россия» в Алтайском крае снова победила на выборах в муниципалитетах

Новости
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В воскресенье, 22 марта, в Локтевском районе прошли выборы главы Покровского сельсовета. По итогам голосования победу с 64,04% голосов одержала кандидат от партии «Единая Россия» Татьяна Найденко. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Явка составила 43,7%. 

В Рубцовском районе в этот день прошли дополнительные выборы депутата Половинкинского сельского Собрания депутатов Рубцовского района. По итогам голосования депутатский мандат получил кандидат «Единой России», директор ООО «Целинник» Сергей Брежнев, набравший 85,29% голосов при явке 47,22%.

Два кандидата от «Единой России» разгромно победили на выборах глав сельсоветов на Алтае

Два кандидата от «Единой России» разгромно победили на выборах глав сельсоветов на Алтае

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Автор: Политсиб.ру

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