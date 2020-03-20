Из-за угрозы коронавируса в Алтайском крае открывают новые лаборатории

Новости 23.03.2020 14:30 151

В Алтайском крае стартовала работа трёх дополнительных лабораторий. Они будут специализироваться на тестировании наличия коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Такие же тесты уже делает Центр гигиены и эпидемиологии. Решение об открытии дополнительных лабораторий обусловлено необходимостью более оперативного тестирования местных граждан, вернувшихся из зарубежных стран и людей, имеющих признаки вирусных заболеваний. Об этом сообщает специально созданный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом.

Напомним, что с 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности.В краевом Минздраве сообщили, что по данным на 23 марта, случаев заболевания новым вирусом в Алтайском крае не обнаружено. Под медицинским наблюдением находятся 444 человека.