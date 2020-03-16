В управлении по труду пояснили, почему в Алтайском крае упала безработица

Новости 23.03.2020 13:23 381

Общая и регистрируемая безработица в Алтайском крае в последние три года снижается. Об этом сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения в ответ на запрос Политсибру.

Численность общих безработных уменьшилась с 78,5 тысяч человек в 2017 году до 66,1 тысячи человек в 2019 году, а уровень общей безработицы – с 6,9% до 5,8% соответственно. По данным Росстата в ноябре 2019 года – январе 2020 года уровень общей безработицы снизился до 5,5%. Напомним, недавно собственное исследование уровня безработицы в регионах провело РИА «Новости», по результатам которого Алтайский край находится на 58 месте в рейтинге регионов по безработице.

В Алтайском крае упал уровень безработицы Новости 16.03.2020 13:30 Алтайский край занял 58 место в рейтинге регионов по безработице 444

По данным управления, ежегодно в регионе численность безработных снижается в весенне-летний период, а увеличивается традиционно в осенне-зимний. Минимальная численность граждан без работы, как правило, фиксируется в апреле.

«В целях обеспечения занятости граждан в крае реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края». В рамках программы гражданам подбирается подходящая работа, либо варианты профессионального обучения с целью последующего трудоустройства, ведется профориентационная работа с молодежью, работодателям оказывается господдержка на создание рабочих мест для инвалидов молодого возраста, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов и др», - поясняет пресс-служба УТЗН.

По официальным данным, на поиск работы в регионе в среднем уходит до 3,7 месяцев Примечательно, что по состоянию на 1 марта текущего года в базе данных службы зарегистрировано 16,6 тысяч вакансий, а численность официально зарегистрированных безработных граждан на конец прошлого года составила 17 тысяч человек.