Голосование по Конституции могут перенести на июнь по известной причине

Новости 23.03.2020 12:05 191

Планы по проведению дня Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию могут измениться. Голосование, назначенное на 22 апреля, могут перенеси на июнь. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента.

Причиной стала угроза распространения пандемии коронавируса.

По информации СМИ, решение уже принято, хотя окончательная дата пока не утверждена. Скорее всего, она станет известна в среду, 25 марта. В этот день, вероятно, будет опубликован соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Отмечается, что плебисцит точно не будет совмещен с Единым днем голосования, 8 сентября.Другой источник газеты отмечает, что новая дата зависит и от сроков ЕГЭ, которые включают в себя и июнь. Из этого следует, что избирательные участки, которые чаще всего находятся в школах, будут открыты только после завершения сдачи ЕГЭ.

Напомним, что на прошлой недели власти перенесли досрочные экзамены на основной период, который в этом году пройдет с 25 мая по 29 июня.