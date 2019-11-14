Бийск начало подтапливать на месяц раньше ожидаемого срока

Новости 23.03.2020 12:30 552

Сообщение о подтоплении жилого дома на улице Цесовская в Бийске (район «Старая зеленка» за ТЦ «Лента» – прим. ред.) поступило в редакцию «Политсибру» 23 марта. По словам жительницы дома – Евгении Скударновой – подтопление происходит ежегодно, однако городские власти бездействуют.

«С 20 марта у нас в подполье вода. Все службы оповещены, но действий никаких нет. С 2018 года администрация эту проблему никак не решает», – сообщила Скударнова.

Она обратилась в интернет-приемную администрации Бийска, потому что к мэру Александру Студеникину, по ее словам, можно записаться только в мае. Также обращение было направлено в правительство Алтайского края и прокуратуру, чтобы те проверили наличие у бийской мэрии технических средств для откачивания воды. Как рассказала Евгения Скударнова, расходы на приобретение насосов, в размере около 1 млн рублей, закладывались в бюджет еще в декабре 2018 года. Однако, по неофициальной информации, закуплены они были только в июле, когда паводок уже миновал.

«В прошлом году установлена плита, на которую они (бийская мэрия – прим. ред.) должны поставить глубоководный насос, и выкопана яма. В прошлом году тоже было подтопление, но меры они никакие не принимали. Хорошо, что вода тогда ушла быстро. Но сейчас она пришла на месяц раньше, и снег еще тает», – подытожила Скударнова.

Кто виноват?

Как сообщали СМИ, в 2018 году Александр Студеникин заявлял, что причина – в застройщиках, которые возвели дома выше точки подтопления, поэтому вся вода стала оставаться в частном секторе. Также он утверждал, что дренажные трубы были забиты мусором. Что касается откачки воды, то градоначальник заметил, что по всему городу воду откачать невозможно.

Евгения Скударнова ранее уже фигурировала в материалах «Политсибру». Будучи многодетной матерью, она пыталась получить положенный ей по закону земельный участок в Заречье, где проблема подтопления стоит не столь остро. Однако городские чиновники заявили, будто бы на выбранном участке находится многоквартирный дом (на самом деле – не находился), а через некоторое время сняли его с кадастрового учета и оперативно выставили землю на торги.

Пока желающих его приобрести не находилось, но многодетной матери участок все равно не отдают. Очередной аукцион состоится 27 марта. В администрации Бийска официальный запрос «Политсибру», касающийся этой ситуации, проигнорировали .