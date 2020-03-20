В Барнауле предложили изменить неактуальные названия остановок

Новости 23.03.2020 11:50 255

Местное интернет сообщество «Барнаульский электротранспорт» озвучило предложение о переименовании ряда автобусных и трамвайных остановок. Об этом «Политсибру» сообщил представитель сообщества Артем Валов.

«В пятницу, 20 марта, мы направили заказное письмо в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. В течение 30 дней со дня доставки, нам должны дать ответ», - пояснил он.

Он уточнил, что основная цель предложение заключается в исключении путаницы и актуализации названий.

Предлагается изменить названия следующих остановок:

1. Остановочный пункт «КХВ» переименовать в «Проспект Космонавтов» в связи с тем, что Комбината химических волокон не существует более 14 лет.

2. Остановочный пункт «Дом пионеров» переименовать в«Дворец молодежи», так как Дома пионеров в городе не существует.

3. Остановочный пункт «Кинотеатр Чайка» переименовать в«Улица Речная» в связи с тем, что кинотеатра не существует более 15 лет, а ул. Речная находится неподалеку от данного остановочного пункта.

4. Остановочный пункт автобусов «Хозяйственный магазин» на ул. Антона Петрова переименовать в «Трамвайный проезд», приведя название в соответствие с наименованием остановочного пункта трамваев.

5. Остановочный пункт «Улица Чернышевского» переименовать в «Первомайский», так как за данным районом закрепилось такое название.

6. Остановочный пункт «Дом быта» на пр-те Ленина по направлению движения из центра переименовать в «Алтайский государственный колледж», приведя название в соответствие с наименованием остановочного пункта на противоположной стороне проспекта, по направлению движения в центр.

Активисты сообщества полагают, что эти изменения уберут путаницу, а также приведут названия остановочных в соответствие с современными реалиями.