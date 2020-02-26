Дороги Алтайского края отремонтируют за 2,3 млрд рублей

Новости 23.03.2020 11:05 205

На ремонт автодорог Алтайского края этой весной направлено 2,33 млрд рублей. Это следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок, где разыграно пять соответствующих тендеров.

На каждый из пяти аукционов заявлялось лишь по одному участнику. Все они являются государственными ДСУ (Северо-Западное, Юго-Восточное, Центральное и.т.д.). Стоимость ремонта дорог в Алтайском крае составит:

В Северо-Восточной зоне – 649,2 млн рублей;

В Юго-Восточной зоне – 287,8 млн рублей;

В Юго-Западной зоне – 206,2 млн рублей;

В Северо-Западной зоне – 778,1 млн рублей;

В Центральной зоне – 416,8 млн рублей.

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Что строим?

Как рассказали «Политсибру» в пресс-службе упрдор «Алтай» – в 2020 году основные усилия будут сосредоточены на расширении Чуйского тракта до четырех полос.

Что касается мостов, то помимо Старого моста в Барнауле, будет отремонтирован мост через протоку Оби в Новоалтайске – на это планируется потратить 48 млн рублей.

Как сообщалось ранее, на ремонт, содержание и строительство дорог в Алтайском крае предложено направить 6,9 млрд рублей (60% от дорожного фонда 2020 года). В региональном Минтрансе порекомендовали 3,6 млрд рублей направить на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (увеличение по сравнению с 2019 годом только на уровень инфляции), а 3 млрд рублей – на ремонт действующей сети (в т.ч., 1 млрд – на объекты, переходящие с 2019 года).