Прокуратура проверит слух о травле матери из-за отказа сдавать деньги на ремонт в школе

Новости 23.03.2020 10:20 204

Прокуратура Алтайского края проверяет информацию о травле многодетной матери из Славгорода, которая отказалась сдавать деньги на ремонт в школе. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

«В СМИ появились сведения о притеснении многодетной матери и ее детей, из-за несданных денег на ремонт в помещении школы. Данные факты проверяются. Уже организованы встреча с многодетной матерью, опрос родителей учащихся, а также затребованы сведения о выделении средств на подготовку школы к новому учебному году», - сообщается в официальной информации.

Напомним, что история была опубликована в местных СМИ. Речь шла о многодетной матери, которая отказалась сдавать деньги на ремонт из расчета 800 рублей за каждого из троих детей. Это привело к тому, что к ней начали «придираться» учителя. Мать пожаловалась в комитет образования Славгорода, однако это привело лишь к «проблемам» с комиссией по делам несовершеннолетних.