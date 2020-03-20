В Алтайском крае закупили 400 квартир для детей-сирот

Новости 23.03.2020 8:42 260

В Новоалтайске детям-сиротам выдали ключи от квартир в новостройках. Специалисты Регионального жилищного управления заключили с ними договоры найма специализированного жилого помещения, - сообщает официальный сайт Алтайского края.

«Правительством Алтайского края сегодня продолжается работа по предоставлению гражданам данной категории жилых помещений. Ежегодно на эти цели выделяется все больше средств из краевого и федерального бюджетов, что позволяет увеличивать количество приобретаемых квартир, - отметил заместитель начальника Регионального жилищного управления Алексей Кравченко.

В 2019 году ведомство приобрело 401 квартиру, в том числе 139 - в Новоалтайске. Учитывая сложности с приобретением жилья в Барнауле, 74 квартиры предназначены для обеспечения решений судов по Барнаулу.

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, в 2020 году из федерального и краевого бюджетов выделят 512 миллионов рублей для обеспечения жильем детей-сирот, дополнительно еще порядка 650 миллионов рублей планируют выделить региону из федерального бюджета.

Однако в настоящее время в Алтайском крае более тысячи человек, которые уже доказали в суде свое право на предоставление жилья, а всего в очереди на квартиры для детей сирот более пяти тысяч выпускников детских домов.

Как прокомментировал корреспонденту «Вести-Алтай» сложившуюся ситуацию Алексей Кравченко, проблема в том, что застройщики крайне неохотно участвуют в реализации программы по приобретению жилья для детей-сирот.