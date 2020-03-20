Сибирские шаманы проводят трехдневный обряд против коронавируса

Новости 23.03.2020 7:30 223

В субботу шаманы Алтайского края начали трехдневный обряд против распространения коронавируса. Как заявил председатель общественной организации «Союз национальных культур Алтайского края» шаман Артем Игнатенко, этот день был день благоприятен для ритуала, который объединил шаманов разных возрастов. Обряд проводится на трех священных горах, где стоят великие бубны и шаманы трех возрастов - старик, среднего возраста и молодые люди. Обряд приурочен к весеннему равноденствию.

Как сообщает ТАСС, обряд о благополучии человека, призванные остановить распространение коронавируса, в минувшие выходные провели шаманы Кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен - Дух Медведя».

Религиозная организация шаманов «Тэнгэри» в Ула-Удэ обращается к духам с просьбой защитить людей от болезней, в том числе и коронавируса в ходе еженедельных обрядов