Жителям Алтайского края предлагают провериться на коронавирус без анализов

21.03.2020 16:04 1221

На досках объявлений жилых домов краевого центра появились предложения «проверить свой организм на коронавирус». Внизу сноска - «без анализов».

Корреспондент Политсибру позвонил по указанному номеру и ему пояснили, что собираются выявлять коронавирус с помощью «тестирования по акупунктурным точкам». Однако, как обращают внимание специалисты, без специальных исследований определить коронавирусную инфекцию не получится. При подозрении на возможность такого заболевания медики берут у пациента анализ, который затем будет доставлен в Центр гигиены и эпидемиологии. Если результаты будут положительными, то для биоматериалы отправят в Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске для дополнительного исследования.