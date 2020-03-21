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Жителям Алтайского края предлагают провериться на коронавирус без анализов

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На досках объявлений жилых домов краевого центра появились предложения «проверить свой организм на коронавирус».  Внизу сноска - «без анализов».

Корреспондент Политсибру позвонил по указанному номеру и ему пояснили, что собираются выявлять коронавирус с помощью «тестирования по акупунктурным точкам».  Однако, как обращают внимание специалисты, без специальных исследований определить коронавирусную инфекцию не получится. При подозрении на возможность такого заболевания медики берут у пациента анализ, который затем будет доставлен в Центр гигиены и эпидемиологии. Если результаты будут положительными, то для биоматериалы отправят в Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске для дополнительного исследования.    

Автор: Политсиб.ру

Фото: Анна Бодагова

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