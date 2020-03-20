Более 20 тысяч человек за деньги согласились заразиться для создания вакцины против коронавируса

Новости 21.03.2020 14:27 757

Более 20 тысяч человек согласились стать подопытными для создания вакцины против корнавируса. Об этом со ссылкой на британское издание сообщает Лента.ру

Добровольцы записались в программу исследования британской группы. Однако поскольку для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом гарантированных препаратов пока нет, их заразят схожими вирусами того же свойства.

После заражения испытуемые проведут в карантине 2 недели За участие в опытах каждому их них выплатят по 3500 британских фунтов, что составляет более 320 тысяч рублей.

Напомним, Ропотреюбнадзор России заявил о начале испытаний прототипов вакцины против коронавируса, основанных на шести платформах. В Новосибирске проводятся испытания на лабораторных животных, ученые рассчитывают внедрить вакцину в 4 квартале текущего года.