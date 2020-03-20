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Более 20 тысяч человек за деньги согласились заразиться для создания вакцины против коронавируса

Новости
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Более 20 тысяч человек согласились стать подопытными для создания вакцины против корнавируса. Об этом со ссылкой на британское издание сообщает Лента.ру

Добровольцы записались в программу исследования британской группы.  Однако поскольку для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом  гарантированных препаратов пока нет,  их заразят  схожими вирусами того же свойства.

После заражения испытуемые проведут в карантине 2 недели За участие в опытах каждому их них выплатят по 3500 британских фунтов, что составляет более 320 тысяч рублей.

Напомним,  Ропотреюбнадзор России заявил о начале испытаний прототипов вакцины против коронавируса, основанных на шести платформах. В Новосибирске проводятся  испытания на лабораторных животных, ученые рассчитывают  внедрить вакцину в 4 квартале текущего года.

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Автор: Политсиб.ру

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