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Алтайским спортсменам запретили собираться больше тридцати

Новости
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Министр спорта Алтайского края подписал  приказ о дополнительных мерах предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе. 

В соответствии с документом учреждениям, подведомственным министерству, уведомлять о случаях заболевания спортсменов, тренеров и специалистов в области физкультуры и спорта.

Кроме того, сотрудникам учреждений необходимо ежедневно измерять температуру. Люди с признаками респираторных заболеваний будут отстраняться от работы. 

«Организациям, осуществляющим спортивную подготовку, с 21 марта по 10 апреля ограничить допуск спортсменов к проведению тренировочных мероприятий с численностью участников более 30 человек одновременно, а также без письменного согласия родителей для несовершеннолетних лиц», - говорится в документе.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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