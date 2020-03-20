Алтайским спортсменам запретили собираться больше тридцати

Новости 21.03.2020 13:33 655

Министр спорта Алтайского края подписал приказ о дополнительных мерах предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

В соответствии с документом учреждениям, подведомственным министерству, уведомлять о случаях заболевания спортсменов, тренеров и специалистов в области физкультуры и спорта.

Кроме того, сотрудникам учреждений необходимо ежедневно измерять температуру. Люди с признаками респираторных заболеваний будут отстраняться от работы.

«Организациям, осуществляющим спортивную подготовку, с 21 марта по 10 апреля ограничить допуск спортсменов к проведению тренировочных мероприятий с численностью участников более 30 человек одновременно, а также без письменного согласия родителей для несовершеннолетних лиц», - говорится в документе.