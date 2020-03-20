Жители Алтайского края смогут увидеть балет Анна Каренина онлайн

Новости 21.03.2020 12:24 571

Сегодня, 21 марта, жители края смогут посмотреть постановку Мариинского театра — балетный спектакль «Анна Каренина» Родиона Щедрина с Ульяной Лопаткиной в титульной роли. Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko во время карантина открыли для широкой публики театры, музеи и концертные залы в рамках проекта «Искусство онлайн». 20 марта пользователи ресурса смогли посмотреть «Золушку» Сергея Прокофьева с Дианой Вишнёвой в главной партии.

«Технологии открывают для театрального искусства новые возможности. Я рад, что ценители театра и все интересующиеся искусством люди смогут посмотреть балеты «Золушка» и «Анна Каренина» с комфортом», - сказал художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Пользователям проекта доступны спектакли, концерты, экскурсии и другой интересный видеоконтент от ведущих российских культурных площадок. Взрослые, дети, ценители классики и рока, драмы и популярной музыки — в новой медиатеке каждый найдёт интересное для себя. Доступ к мультимедийному контенту будет бесплатным при регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko.

«В ближайшие недели обещают полное отсутствие массовых развлекательных и культурных мероприятий во всем мире. Однако, благодаря технологическим решениям, искусство можно сделать доступным и в такой период времени. Мы уверены, что постановки «Анна Каренина» и «Золушка», представленные эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, впечатлят любителей кино и заставят театралов иначе взглянуть на современные технологии. И невероятно ценно, что первой среди них стал такой флагман музыкальной сцены, как Мариинский театр», — прокомментировала Яна Бардинцева, генеральный директор Okko.

Начало трансляции спектакля «Анна Каренина» в 18:00 по московскому времени.