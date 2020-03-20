На Алтае начата прививочная капания против чумы

Новости 21.03.2020 11:41 545

Ежегодная прививочная кампания против чумы начата в Республике Алтай. Уже вакцинировано порядка 2 тысяч жителей региона. До окончания кампании планируется привить еще 16 тысяч человек.

Это все жители Кош-Агачского района, начиная с двухлетнего возраста, а также люди, выезжающие в летний период в Кош-Агачский район в длительные командировки, дети и подростки, планирующие отдых в районе.

Дело в том, что на территории Кош-Агачского района расположен природный очаг чумы. Три года подряд здесь регистрировались единичные случаи заболевания человека чумой. Последний раз – в 2016 году, когда заболел непривитый ребенок, участвовавший в разделке сурка. Эпидемиологические расследования заболеваний чумой показали, что во всех трех случаях заражение людей произошло идентично: при разделке тушек серых сурков, через поврежденные кожные покровы.

Вакцинация проводится бесплатно вакциной российского производства, прошедшей контроль качества в установленном порядке, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».