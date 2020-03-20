Алтайский священник назвал пандемию коронавируса последствием грехов человечества

21.03.2020 11:03 609

Настоятель Покровского храма Барнаула протоиерей Никола во время проповеди назвал грехи причиной возникновения эпидемии коронавируса. Текст проповеди опубликовал сайт «Алтайский старообрядец».

«Причина в одном: в том, что Господь посылает какие-то недуги, и эти болячки перерастают в эпидемии по причине грехов. Грехов и отдельных людей, и огромных масс людей, сообществ, которые в таком греховном состоянии забывают про Бога, забывают про смерть, думают, что здесь на земле они будут жить долго и счастливо: только бы сейчас им победить эту эпидемию, а дальше заживем прекрасно и хорошо! - Нет, так не будет», - заявил протоиерей.

Священнослужитель считает, что бороться с болезнью нужно через обращение к Богу, с покаянием, со слезами, со слезными просьбами и напоминает, что эпидемии холеры тифа и чумы уже на Руси были. По мнению протоиерея, исцеления от этих болезней Господь посылал по молитве христиан.

При этом он обратил внимание, что здоровье христианам посылается сверху не более, чем нужно для спасения души.